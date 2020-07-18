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Неделю назад наши читатели могли наблюдать статистику Steam, согласно данным которой геймеры не спешат покупать мониторы высокого разрешения. Точно такая же ситуация и с видеокартами. Балом правят бюджетные и ультрабюджетные модели. В этой ситуации как никогда повышенный интерес вызывает модель Radeon RX 570, позволяющая запускать все игры на максимальных настройкха графики, имея крайне привлекательную цену.

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Если изучить российские магазины, то можно заметить, что цена на Radeon RX 570 стартует с 14 тысяч. Оговоримся, речь идёт о модели на 8 Гб памяти, поскольку вариант на 4 Гб уже не способен удовлетворить всё возрастающих запросов современных игр. Таким образом купить новенькую недорогую Radeon RX 570 на территории России дешевле 200 долларов крайне сложно. Чего не скажешь об иностранных ритейлерах, которые постоянно устраивают щедрые скидки.

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Прямо сейчас на Amazon продаётся XFX Radeon RX 570RS XXX Edition, которая имеет 8 Гб памяти и предлагает неплохую скидку. Ещё вчера её цена на площадке составляла 139 долларов, сегодня же она немного подросла, достигнув 144 доллара. В пересчёте на рубли это немного больше 10 000. Согласитесь, найти подобное предложение на отечественном рынке просто нереально.

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Ясно, что доставка с Amazon невыгодна и полностью нивелирует разницу в стоимости. Ссылка на продавца дана в ознакомительных целях, подчёркивая разный подход к ценообразованию на Западе и в России. Будем надеяться, что наши ритейлеры одумаются, начав указывать справедливую цену товара.