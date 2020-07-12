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Геймеры не покупают дорогие видеокарты и не спешат переходить на 4К – статистика Steam за июнь 2020 года

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В мире компьютерных комплектующих наблюдается абсурдная ситуация: лучше всего продаются бюджетные видеокарты и мониторы, но всех волнует, каким станет следующий флагман NVIDIA – GeForce RTX 3080 Ti. Что любопытно, даже спустя два года количество проданных флагманских видеокарт не превысит и одного процента. Вероятно, геймерам просто нравится мечтать. 

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Точно такая же ситуация разворачивается с мониторами. 65% всех геймеров используют дисплеи с разрешением 1080р. 6% могут похвастаться 2К и около трёх процентов за 4К. Казалось бы, зачем весь этот шум, если у геймеров даже нет подходящих мониторов. 

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Уже несколько лет аналитики утверждают, что вот-вот, ещё немного и пользователи начнут массово переходить на 2К и 4К. Однако воз и ныне там. Количество геймеров, использующих мониторы с 1080р, не только не уменьшается. Наоборот – их число растёт. Есть мнение, что всё изменится с появлением консолей следующего поколения. К слову, так говорили и на заре Sony PlayStation 4.  

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Перед вами цифры Steam. Чуть выше разрешение дисплеев, ниже – видеокарты. Что и говорить, если даже относительно недорогая модель GeForce RTX 2060 за два года смогла получить только 2.43%. Сбудутся ли прогнозы аналитиков, мы увидим, как минимум через год. Вполне возможно, что ещё долгие годы 1080р так и будет оставаться золотым стандартом. Как в этой ситуации продавать дорогие видеокарты, неясно. Скорее всего производителями придётся придумать какую-то новую технологию (что-то типа 3D), которая будет чрезвычайно прожорливой, а иначе уже в следующем поколении 65% всех геймеров убедить купить новую карту будет сложно. Больше информации на странице статистики

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