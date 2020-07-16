12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
Главным конкурентом флагманского 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900K является 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900X. Оба чипа идеально подходят как для рабочих задач, так и для игр. Если смотреть на показатель количества кадров в секунду, то вперёд с небольшим отрывом вырывается модель от Intel, однако в большинстве случаев решает тактовая частота оперативной памяти, видеокарта и даже тип и скорость накопителя. Что до рабочих задач и синтетики, то с огромным отрывом лидирует модель от AMD.
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Те, кто выбирает один из этих чипов, руководствуются не только производительностью, но и ценой. Дело в том, что при прочих равных они стоят почти одинаково. Если судить по нынешней скидке, то выбор стал предельно прост и очевиден. На площадке Amazon, новенький 12-ядерный красный монстр подешевел на 110 долларов. Пожалуй, это самое большое снижение цены на этот процессор со времени его выпуска.
Новая цена составляет 390 долларов. После такой скидки Ryzen 9 3900X попадает в ценовую категорию 8-ядерных процессоров, которые отстают от него не только в рабочих задачах, но и в играх идут на равных. Что же, если это не вынудит тысячи покупателей посмотреть в сторону AMD, то нам остаётся ждать только выхода новой серии Ryzen 4000, которая должна принести увеличение IPC на внушительные 20%, что окончательно закрепит за красными майку лидера в одноядерных и многоядерных сценариях.
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