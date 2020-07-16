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Иногда кажется, что машина бесплатных раздач от Epic Games Store не остановится никогда. На самом деле всё далеко не так. В последнее время раздачи мельчают. Их становится меньше, а сами они мало кому интересны. Сервера больше не зависают, игра в сетевом режиме не вылетает, а получить бесплатную копию можно как никогда быстро.

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Что же, сегодня в Epic Games Store начнётся раздача хитового РПГ Torchlight II. Ажиотаж не предвидится, но десятки тысяч геймеров точно захотят забрать олдскульную культовую РПГ абсолютно бесплатно. Давайте изучим преимущества игры и решим, стоит ли её получать бесплатно в 2020 году.

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В первую очередь важно помнить, что каждое прохождение игры уникально. Уровни генерируются специальной программой. Не то что бы всё было кардинально иным, но какое ни какое, а разнообразие. Особый интерес вызывает сетевая игра. Геймеры могут объединяться, чтобы ещё более эффектно что называется «навалять» мирно охраняющим игровой мир монстрам.

Также нам предлагается полностью открытый мир, в котором можно идти в любую сторону. В игре присутствует встроенная система модификаций, рыбалка, питомцы и четыре класса, каждый из которых позволяет выбрать совершенно другой столь прохождения. Что же, каков вердикт? Стоит ли бесплатно скачивать игру 2012 года здесь и сейчас? На самом деле проект действительно интересный. Он не так дорого стоит, и в него сейчас мало кто играет. Однако он имеет своих поклонников, которые тратят недели на модификации, которые можно скачать абсолютно бесплатно. В 2020 году игра выглядит слегка примитивно, но, если вы не зацикливаетесь на графике – качайте без сомнения. Возможность получить Torchlight II появится ближе к вечеру 16 июля.

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