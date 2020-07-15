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Для того чтобы стать успешным производителем, недостаточно создать одну лишь технологию. Не менее, а может даже более важны хорошо отлаженный драйвера, которые позволят воплотить в жизнь весь потенциал готового решения. Как известно, с драйверами для видеокарт у AMD возникают постоянные проблемы. То чёрный экран, то вылеты в систему и многие другие неполадки.

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Несколько дней назад было запущено обновлённое ПО Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, которое позволит снизить количество ошибок в будущем, а буквально вчера вышел новый драйвер Adrenalin 20.7.2. Сама компания AMD не спешит рассылать его большому количеству пользователей, опасаясь новых проблем. Однако скачать драйвер может любой желающий. Эксперты советуют опробовать его на виртуалке или на некритичной для переустановки операционной системе.

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Если вы решитесь установить новый драйвер, то вас ждёт повышение производительности в игре Death Stranding на 8% и на 5% в игре F1 2020. Важно учитывать, что тесты проводила сама компания AMD. Также указывается, что в качестве эталонной использовалась видеокарта Radeon RX 5700XT. Это значит, что на другой карте результаты могут быть другими. Кроме того, они могут отличаться и при других условиях тестирования, поскольку мы не знаем сколько было оперативной памяти, на какой тактовой частоте она работала и какой процессор использовался.