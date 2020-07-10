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Все, у кого когда-либо была видеокарта AMD Radeon, знают о проблемах, которые случаются во время игр или запуска приложений. Что странно, зачастую ошибки возникают в самых стандартных программах, которые должны были бы в первую очередь тестироваться на совместимость. С каждой новой версией драйверов старых ошибок становится меньше – и это отлично, вот только постоянно появляются ошибки новые. Также известно, что до сих пор никуда не делать вечная проблема с чёрным экраном, испортившая нервы бесчисленному количеству геймеров.

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Отчёты об ошибках существуют много лет. Главная проблема состоит в том, что никто не хочет отсылать эти отчёты. В итоге ошибки есть, но AMD толком не знает, когда они возникают, и при каких условиях. Это явно не шло на пользу устранению дыр в драйверах. Что же, AMD создала специальный инструмент, который полностью избавит пользователя от заполнения долгих отчётов.

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Новое ПО интегрировано в последнюю версию Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. Принцип действия программы прост: у вас появляется критическая ошибка, драйвер сам извлекает её спецификации, в то время как пользователю нужно лишь написать несколько слов в названии и отправить отчёт. AMD полагает, что это в значительной мере повлияет на скорость устранения тех или иных ошибок. Кстати, ниже полный список исправлений в текущей версии драйверов. Он просто огромен и поражает воображение.