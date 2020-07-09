Эксперты назвали лучшие бюджетные видеокарты лета 2020 года – Radeon RX 570 против GeForce GTX 1650 SUPER по версии Benchmark
Выбор правильной видеокарты сложная задача. Наши читатели вот уже много лет ведут бескомпромиссную борьбу за право называть своих любимчиков лучшими представителями той или иной ценовой категории. Приводятся аргументы, указываются на сильные и слабые стороны той или иной модели. Одним словом, единого мнения нет. Сегодня у нас нет задачи переубедить вас в том, что ваша видеокарта на самом деле не идеальная. Давайте просто изучим результаты тестирования и сделаем соответствующие выводы.
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Перед нами две модели:
- Radeon RX 570 4 Гб
- GeForce GTX 1650 SUPER 4 Гб
Первая медленно, но верно покидает рынок. Вторая пользуется неимоверной популярностью. Стоит отметить, что в 2020 году 4 Гб памяти может оказаться мало, но на то это и бюджетный сектор, чтобы экономить на всём. Тестовый стенд представлен следующими комплектующими: 16 Гб DDR4 3200 МГц и 8-ядерный процессор Intel Сore i7-8700K. Давайте дадим слово ребятам с Ютуб-канала Benchmark.
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Прежде чем делать какие-либо выводы стоит знать, что разница в цене между видеокартами стартует с 3 000 рублей. Если вы собираете действительно бюджетный компьютер, то подобная экономия не будет лишней. Особенно если вы посмотрите на среднее количество кадров. Стоит ли переплачивать такую сумму за всего 7 fps – вопрос открытый. В нашем случае обе карты предлагают комфортные 60fps+ в 1080р на высоких настройках графики. Вполне возможно, что стоит эти 3 000 рублей добавить, взяв модель Radeon RX 570 на 8 Гб памяти.
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