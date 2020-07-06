Xiaomi уменьшила число смартфонов, которые обновятся до MIUI 12, пересмотрев сроки распространения обновления
Время от времени Xiaomi ставит в тупик владельцев смартфонов. Несколько дней назад была приостановлена рассылка новой версии MIUI 12 на целый ряд аппаратов. После этого в сеть попали сведения о наиболее популярных 30 смартфонах, для которых уже есть китайская версия стабильной прошивки на Android 10. Казалось бы, жизнь налаживается, как вдруг пошли совсем невесёлые слухи.
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Несколько недель назад появилась информация, что около 42 смартфонов китайской компании попадут во вторую волну обновления. Владельцы данных девайсов уже начали готовиться к такому счастливому событию, как вдруг новая утечка огорошила миллионы поклонников Xiaomi. Судя по всему, было принято не только решение оттянуть сроки рассылки прошивки на устройства, но и исключить некоторые из списка. Так, сегодня мы имеем всего 29 аппаратов, которым грозит вторая, третья и четвёртая волны.
Фаза 2
Фаза 3
Фаза 4
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Когда стартует каждая из волн, неизвестно. Есть только сведения о телефонах, которые относятся к той или иной волне. Кстати, если ищите свой Poco F1 среди аппаратов, то можете не надеяться. Это был эксклюзивный смартфон для Индии, продажи которого решено было расширить на другие рынки. Судя по всему, перед нами волны именно для китайской прошивки, которые всегда выходят раньше других. Что же, будем надеяться, что праздник рассылки новой MIUI 12 не растянется до зимы.
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