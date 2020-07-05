Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 более чем на 30 аппаратов 2018-2019 годов
Недавно стало известно, что Xiaomi на некоторое время заморозила выход стабильных прошивок для флагманских аппаратов 2019 года. К сожалению, данный шаг стал неожиданным и касается только пользователей европейского региона, к которому мы и принадлежим. Будем надеяться, что в ближайшие дни ситуация исправиться, а пока у нас есть возможность изучить очередную партию устройств, которые так или иначе могут получить новую прошивку.
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Ниже представлен полный список устройств, которые на данным момент готовы к загрузке последней версии MIUI 12. Стоит отметить, что на самом деле таких устройств гораздо больше, чем 30. Всё дело в том, что для разных рынков Xiaomi выпускает аппараты под разными названиями, различным количеством памяти и даже меняет дисплеи и камеры. Многие из этих устройств похожи, но некоторые кардинально отличаются. Список ниже – это только те модели, которые знакомы нашим читателям и могут быть у них на руках.
Отметим, что даже в этом списке больше, чем 30 смартфонов. Было принято решение не выделять в отдельные подпункты прямые аналоги. Например, Redmi K20/Mi 9T. По ссылке вы получите возможность скачать новую прошивку MIUI 12 вручную. Предупреждаем, незнание азов обновления телефона может привести к губительным последствиям. Отнеситесь к процессу со всей серьёзностью. В любом случае большая часть из этих смартфонов получит MIUI 12 к концу лета, а некоторые даже раньше.
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