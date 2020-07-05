Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно стало известно, что Xiaomi на некоторое время заморозила выход стабильных прошивок для флагманских аппаратов 2019 года. К сожалению, данный шаг стал неожиданным и касается только пользователей европейского региона, к которому мы и принадлежим. Будем надеяться, что в ближайшие дни ситуация исправиться, а пока у нас есть возможность изучить очередную партию устройств, которые так или иначе могут получить новую прошивку.

реклама

Ниже представлен полный список устройств, которые на данным момент готовы к загрузке последней версии MIUI 12. Стоит отметить, что на самом деле таких устройств гораздо больше, чем 30. Всё дело в том, что для разных рынков Xiaomi выпускает аппараты под разными названиями, различным количеством памяти и даже меняет дисплеи и камеры. Многие из этих устройств похожи, но некоторые кардинально отличаются. Список ниже – это только те модели, которые знакомы нашим читателям и могут быть у них на руках.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Отметим, что даже в этом списке больше, чем 30 смартфонов. Было принято решение не выделять в отдельные подпункты прямые аналоги. Например, Redmi K20/Mi 9T. По ссылке вы получите возможность скачать новую прошивку MIUI 12 вручную. Предупреждаем, незнание азов обновления телефона может привести к губительным последствиям. Отнеситесь к процессу со всей серьёзностью. В любом случае большая часть из этих смартфонов получит MIUI 12 к концу лета, а некоторые даже раньше.