Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский процессор Intel Core i9-9900K уступил AMD Ryzen 7 4700G в тесте CineBench – полное поражение в одноядерных и многоядерных бенчмарках

для раздела Блоги
20
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В данный момент флагманом линейки настольных процессоров Intel является 10-ядерный Core i9-10900K. Он способен похвастать сверхвысокой тактовой частотой и повышенной производительностью в играх. Между тем на большинстве рынков цена на него ещё не устоялась, а флагман 2019 года – 8-ядерный Core i9-9900K реализуется по прежним ценам. Кажется, что до тех пор, пока на рынок не выйдут настольные процессоры Ryzen 4000-й серии, ничего уже не изменится. Однако, новые тесты гибридных чипов Renoir позволяют надеяться на выход достойных конкурентов в самое ближайшее время. 

реклама

Итак, в тестировании CineBench принимал участие 8-ядерный гибридный чип Ryzen 7 4700G со штатной тактовой частотой в 3.6 ГГц и разгоном в режиме буста до 4.5 ГГц. Также он получил самую мощную игнорированную графику в линейке – Vega 8 с общим TDP 65 Вт. В бенчмарках CineBench R15, CineBench R20 в многоядерных и одноядерных дисциплинах его балл оказался равен 5 102 и 2 168 соответственно.

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

реклама

Что любопытно, это больше чем у настольного Ryzen 7 3800Х и даже больше, чем у флагмана 9-го поколения – Core i9-9900K производства Intel. Ясно, что до текущего 10-ядерного монстра – Core i9-10900K новому гибридному процессору далеко. Но всё дело в том, что AMD и не планировала конкурировать со столь мощными процессорами, особенно учитывая, что это полноценные настольные чипы, а перед нами гибридный представитель семейства Renoir, построенный на архитектуре Zen 2. 

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.6 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
111
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 29
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 111
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
62
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
16
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
15
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 более чем на 30 аппаратов 2018-2019 годов
14
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
104
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
46
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
17
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
60
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
20
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза
75
Xiaomi остановила рассылку европейской версии MIUI 12 на целый ряд флагманов 2019 года и популярные смартфоны 2020 года
1
Эксперты Hardware Unboxed раскрыли причины столь существенной разницы в цене материнских плат на B550 и B450 чипсетах
54
В сети появилось первое упоминание о главном герое GTA 6
6
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
33
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
24
Назван простой способ сделать геймпад таким же удобным для игры в шутеры как и классическое сочетание клавиатуры и мыши
12
AMD Ryzen 7 4700G протестирован в Cinebench — эволюция Ryzen 7 3700X
30
Инсайдер раскрыл дату появления официальных цен на PlayStation 5
9
День независимости в GTA V
6
Новая версия эмулятора PlayStation 3 исправила графические баги в более чем 30 различных играх, увеличила производительность и перевела пару эксклюзивов консоли в статус Playable
18

Популярные статьи

DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
217
Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen
57
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
67
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
87
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
15
Подборка 14 треш-шутеров для слабых ПК. Часть третья
9
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
29

Сейчас обсуждают

Саша Петров
21:15
Он так-то в новом FarCry будет главным злодеем, а не в гта!
В сети появилось первое упоминание о главном герое GTA 6
Goginator
21:15
а я ждал комента где будет описано что русские ни хрена не сделали только приписывают себе что то . советую подучить историю , после смерти Сталина , Берию и Маленкова убрали руками Жукова , и к власт...
Протестирован настольный компьютер Huawei на базе ARM процессора Kunpeng 920
E1nher1
21:10
Если китай мать - то это "национальные" глюки данных матерей.
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
E1nher1
21:09
Решал подобную проблему. Для начала проверь все кабели питания. Так хреново карта была подключена и просто комп сам по себе перезагружался. Дотронулся до пинов карты, когда решать проблему ходил - всп...
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Y.G.
21:09
а куда чипы девать то ? Тем более по слухам их в свободной продаже все равно не будет до момента выхода всей серии. А получат их сперва производители
Флагманский процессор Intel Core i9-9900K уступил AMD Ryzen 7 4700G в тесте CineBench – полное поражение в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Inttz
21:08
Вылечила и вылечила,чего мусолить это всё? Совершенно не захватывающая детективная история
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Алексей Рабинович
21:07
Выходит сам со спящего режима,и может ещё сам перезагружаться.
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Y.G.
21:06
вот только биосы к ним амд разрешил выпустить только после релиза всех процессоров 4000 серии и выпуска мат плат 500 серии - не ранее прошивки появятся только в 2022 с потерей обратной совместимости и...
Флагманский процессор Intel Core i9-9900K уступил AMD Ryzen 7 4700G в тесте CineBench – полное поражение в одноядерных и многоядерных бенчмарках
nepranov
21:05
Вжарил бы тебе Армян на зорьке!)))
Флагманский процессор Intel Core i9-9900K уступил AMD Ryzen 7 4700G в тесте CineBench – полное поражение в одноядерных и многоядерных бенчмарках
E1nher1
21:05
Чушь. Явная проблема с сокетом, как уже выяснилось. Простая "перезарядка" проца в сокете вылечила неисправность. Но нужна конкретика.
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем