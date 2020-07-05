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В данный момент флагманом линейки настольных процессоров Intel является 10-ядерный Core i9-10900K. Он способен похвастать сверхвысокой тактовой частотой и повышенной производительностью в играх. Между тем на большинстве рынков цена на него ещё не устоялась, а флагман 2019 года – 8-ядерный Core i9-9900K реализуется по прежним ценам. Кажется, что до тех пор, пока на рынок не выйдут настольные процессоры Ryzen 4000-й серии, ничего уже не изменится. Однако, новые тесты гибридных чипов Renoir позволяют надеяться на выход достойных конкурентов в самое ближайшее время.

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Итак, в тестировании CineBench принимал участие 8-ядерный гибридный чип Ryzen 7 4700G со штатной тактовой частотой в 3.6 ГГц и разгоном в режиме буста до 4.5 ГГц. Также он получил самую мощную игнорированную графику в линейке – Vega 8 с общим TDP 65 Вт. В бенчмарках CineBench R15, CineBench R20 в многоядерных и одноядерных дисциплинах его балл оказался равен 5 102 и 2 168 соответственно.

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Что любопытно, это больше чем у настольного Ryzen 7 3800Х и даже больше, чем у флагмана 9-го поколения – Core i9-9900K производства Intel. Ясно, что до текущего 10-ядерного монстра – Core i9-10900K новому гибридному процессору далеко. Но всё дело в том, что AMD и не планировала конкурировать со столь мощными процессорами, особенно учитывая, что это полноценные настольные чипы, а перед нами гибридный представитель семейства Renoir, построенный на архитектуре Zen 2.

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