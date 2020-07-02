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Humble Bundle является одним из крупнейших интернет-магазинов цифровых копий игр. Что любопытно, в отличие от всех остальных, где вы получаете только ключ, который у вас могут отнять в любой момент, здесь игра становится вашей на самом деле. Это подкупает сотни тысяч геймеров, постоянно пополняющих свои коллекции. Не стоит забывать, что данная площадка известна своими немалыми тратами на благотворительность.

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Сегодня стало известно, что Humble Bundle предлагает новую возможность для геймеров. Так, в рамках акционного предложения можно забрать 10 любых игр стоимостью 200 долларов всего за 15 долларов. Предложение действует в рамках программы Humble Choice. Кроме того, после получения игр можно будет воспользоваться скидкой в 20% на другие интересующие игры, которая будет доступна для подписчиков на весь срок оплаты подписки.

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Отметим, что все игры находятся в библиотеке без какой-либо защиты. Это позволит не волноваться по поводу замедления вашего ПК, чем грешат современные методики, используемые другими магазинами. Библиотека постоянно пополняется интересными проектами, которые не оставят вас скучать без дела долгими летними вечерами. Ознакомиться с правилами можно здесь. Уточним, что общая стоимость раздачи в июне составила 340 долларов, в то время как подписчикам Humble Choice пришлось отдать всего 15 долларов.