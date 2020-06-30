Продажи настольных процессоров AMD Ryzen достигли рекордных показателей за 13 лет
Настольные процессоры Ryzen оказались действительно удачными. Если первое поколение только слегка раскачало рынок, то уже второе с триумфом вернуло AMD в конкурентную борьбу за рынок полупроводников. Последние два года разрыв между синими и красными постоянно уменьшался. Решающим стал выход третьего поколения процессоров Ryzen, которые смогли предложить отличную игровую производительность и невероятный потенциал для сложных, требующих небывалой мощности, задач.
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Сегодня у нас есть результаты рынка настольных процессоров за второй квартал 2020 года. Что же, AMD снова удалось отвоевать часть рыночной доли, доведя её до 46.8%, что стало рекордным показателем за 13 лет. За Intel всё ещё большая часть рынка. На данным момент синие занимают 53.2%, что нельзя назвать низким показателем, но падение продаж видно невооружённым взглядом.
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Отметим, что AMD впервые за много лет удалось начать отвоёвывать долю на рынке ноутбуков. Сейчас она составляет всего 14%, но победоносное шествие новых гибридных чипов Ryzen 4000-й серии продолжается. Нет никаких сомнений, что очень скоро рыночные доли Intel и AMD сравняются. Вопрос только, когда это случится. Кроме того, интересно, смогут ли красные удержать показатели роста и дальше, или снова перейдут к падению.
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