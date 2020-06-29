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Согласно официальным комментариям представителя AMD, выход настольных процессоров Ryzen 4000-й серии ожидается осенью 2020 года. Вероятно, анонс состоится уже в августе. Эта информация немного удивляет, ведь времени осталось не так уж и много. Как сообщает сайт Igorslab, всё не просто идёт по плану, но и с опережением графика.

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По словам источника, представители семейства Vermeer недавно получили степпинг «B0», который является финальным перед выпуском на рынок. Это значит, что AMD уже полностью готова начать массовое производство новых чипов. По мнению экспертов, тот факт, что на руках у красных находится финальная версия чипов, позволяет AMD выпустить процессоры практически в любое время. Что до точных сроков, то они будут выдержаны, а время, которое есть в запасе, может пойти на отладку архитектуры и решение многих проблем, с которыми часто сталкиваются выпущенные впопыхах продукты.

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Дополнительно указывается, что настольные гибридные процессоры Cezanne скорее всего будут основаны на графическом чипе Vega. Что любопытно, флагманская модель получит действительно впечатляющий iGPU Vega 20. Точных сроков выхода последнего нет. Кроме того, у нас есть предыдущая утечка, согласно которой Cezanne получит производительную архитектуру Navi 23 на основе RDNA 2. Как будет на самом деле, узнаем ближе к презентации новых продуктов.