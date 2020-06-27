Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
Уже несколько месяцев в интернете курсируют слухи о том, что выход настольных процессоров Ryzen 4000-й серии переносится на 2021 год. Главным аргументом называют тот факт, что 10-е поколение процессоров Intel продемонстрировало довольно слабый прирост производительности по сравнению с 9-м поколением. Это значит, что конкуренции как таковой нет, что позволило аналитикам сделать далеко идущие выводы.
реклама
Поставить окончательную точку в вопросе решили представители ресурса TechPowerUp. После разговора с одним из главных менеджеров по продуктам AMD стало ясно, что никаких задержек не будет. Всё идёт согласно планам. Мало того, даже сама информация о скором выходе не находится под грифом «Эмбарго».
Итак, первые настольные процессоры Ryzen 4000-й серии на новой архитектуре Zen 3 поступят в продажу в сентябре текущего года. Ожидается, что архитектура Vermeer позволит значительно увеличить производительность новых чипов, одновременно с этим подняв IPC на 15–17%. Не менее важным является и то, что материнские платы предыдущего поколения на чипсетах В450 и Х470 смогут принять новые процессы без каких-либо проблем с совместимостью. Будем надеяться, что новых сюрпризов на пути Ryzen 4000 больше не будет.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила