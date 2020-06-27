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Уже несколько месяцев в интернете курсируют слухи о том, что выход настольных процессоров Ryzen 4000-й серии переносится на 2021 год. Главным аргументом называют тот факт, что 10-е поколение процессоров Intel продемонстрировало довольно слабый прирост производительности по сравнению с 9-м поколением. Это значит, что конкуренции как таковой нет, что позволило аналитикам сделать далеко идущие выводы.

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Поставить окончательную точку в вопросе решили представители ресурса TechPowerUp. После разговора с одним из главных менеджеров по продуктам AMD стало ясно, что никаких задержек не будет. Всё идёт согласно планам. Мало того, даже сама информация о скором выходе не находится под грифом «Эмбарго».

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Итак, первые настольные процессоры Ryzen 4000-й серии на новой архитектуре Zen 3 поступят в продажу в сентябре текущего года. Ожидается, что архитектура Vermeer позволит значительно увеличить производительность новых чипов, одновременно с этим подняв IPC на 15–17%. Не менее важным является и то, что материнские платы предыдущего поколения на чипсетах В450 и Х470 смогут принять новые процессы без каких-либо проблем с совместимостью. Будем надеяться, что новых сюрпризов на пути Ryzen 4000 больше не будет.