Новая материнская плата компании ECS для процессоров Intel Core 10-го поколения не нуждается в блоке питания
Общеизвестно, что новые процессоры Intel Core 10-го поколения отличаются повышенным аппетитом, потребляя гораздо больше энергии, чем их предшественники. Особенно горячими стали чипы с разблокированным множителем. Подобная проблема создаёт дополнительную нагрузку на материнскую плату, а та, в свою очередь, на блок питания.
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Как стало известно, скоро в продажу поступит новая материнская плата для настольных процессоров, которая отлично обходится аккумулятором на 19 В. ECS H410H6-TI2 представлена в форм-факторе Mini-ITX и построена на бюджетном чипсете H410 и имеет несколько ограничений. Так она поддерживает только память SO-DIMM DDR4 с тактовой частотой до 2933 МГц и максимальной ёмкостью до 32 Гб. Кроме того, на ней только два разъёма SATA III и один M.2 для твердотельных накопителей.
Также есть ограничение на установку процессора. Ставить чип с TDP больше 65 Вт нельзя. В остальном это обычная материнская плата с гигабитным интернетом, двумя USB 3.1 и остальными атрибутами, присущими современным устройствам подобного класса. Вывод картинки осуществляется через HDMI и порт D-Sub. Точной цены на новое чудо техники пока нет, так же как не указана дата начала продаж. Главное же преимущество такой платы в том, что она позволит создавать действительно компактные и очень мощные решения, способные обеспечить отличную производительность в любых задачах.
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