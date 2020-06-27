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Новая материнская плата компании ECS для процессоров Intel Core 10-го поколения не нуждается в блоке питания

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Общеизвестно, что новые процессоры Intel Core 10-го поколения отличаются повышенным аппетитом, потребляя гораздо больше энергии, чем их предшественники. Особенно горячими стали чипы с разблокированным множителем. Подобная проблема создаёт дополнительную нагрузку на материнскую плату, а та, в свою очередь, на блок питания. 

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Как стало известно, скоро в продажу поступит новая материнская плата для настольных процессоров, которая отлично обходится аккумулятором на 19 В. ECS H410H6-TI2 представлена в форм-факторе Mini-ITX и построена на бюджетном чипсете H410 и имеет несколько ограничений. Так она поддерживает только память SO-DIMM DDR4 с тактовой частотой до 2933 МГц и максимальной ёмкостью до 32 Гб. Кроме того, на ней только два разъёма SATA III и один M.2 для твердотельных накопителей. 

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Также есть ограничение на установку процессора. Ставить чип с TDP больше 65 Вт нельзя. В остальном это обычная материнская плата с гигабитным интернетом, двумя USB 3.1 и остальными атрибутами, присущими современным устройствам подобного класса. Вывод картинки осуществляется через HDMI и порт D-Sub. Точной цены на новое чудо техники пока нет, так же как не указана дата начала продаж. Главное же преимущество такой платы в том, что она позволит создавать действительно компактные и очень мощные решения, способные обеспечить отличную производительность в любых задачах. 

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Дмитрий Михайлов
23:18
Несмотря на шакальное повествование кривороторождённого, сама плата довольно интересна. miniITX + so-dimm - это здорово, но вот отсутствие pcie - как ложка говна в тарелке с мёдом.
Новая материнская плата компании ECS для процессоров Intel Core 10-го поколения не нуждается в блоке питания
svoit
23:17
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И не берет же этого наркомана никакая корона .... а идиот владеющий данным ресурсом походу ради денег в петуны подался ...
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Zmey1945
23:17
Наоборот, те кто делят людей по непонятному признаку- те и есть нелюди ;) Не проецируй свою личную жизнь на меня, у меня с написанным нету ничего общего.
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