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Гибридные настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии начнут поступать в продажу в конце июля 2020 года. Это предварительные данные, поэтому стоит уточнить, что поставки могут начаться как раньше, так и позднее. Хорошие новости заключаются в том, что нас ждут действительно мощные решения, сочетающие быстрый чип с производительным GPU. Заявлены 4-ядерные, 6-ядерные и 8-ядерные модели. Наиболее бюджетным станет Ryzen 3 4200GE, тактовая частота которого составит 3.5 ГГц в штатном режиме и до 4.1 ГГц в режиме буста. Он также получит наименее производительный графический чип – Radeon Vega 6, который не сможет похвастать рекордами в играх.

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Самым быстрым станет 8-ядерная модель – Ryzen 7 4700G, способная предложить до 4.4 ГГц в режиме буста и флагманскую 7-нм GPU Radeon Vega 8. Общеизвестно, что производительность гибридных процессоров очень сильно зависит от тактовой частоты оперативной памяти. Чем больше этот показатель – тем лучше. Как оказалось, новые процессоры Renoir смогут поддерживать ОЗУ до 4200 МГц, что очень много, если учитывать, что многие новые настольные процессоры Intel до сих пор имеют поддержку только 2666 МГц.

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Недавно в сети появилась утечка, на которой инженерная версия Ryzen 7 4700GE работает с памятью DDR4 4200 МГц. Для сравнения отметим, что текущие настольные процессоры Ryzen 3000-й серии способны работать с памятью на тактовой частоте до 3800 МГц.

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