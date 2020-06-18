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Несколько дней назад мы изучали новую утечку, предоставленную каналом Moore's Law Is Dead. Речь шла о видеокарте Radeon RX 6990 ХТ, которая показала очень низкую производительность на уровне 22.73 TFLOPs при цене в 999 долларов. Дополнительно были предоставлены якобы официальные слайды, на которых можно было изучить производительность ещё не вышедшей видеокарты.

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Как оказалось, прирост мощности по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti в среднем равен около 30%, что конечно же выглядит разочаровывающе, поскольку совсем не этого мы ожидали от знаменитой Big Navi (кому-то такой прирост показался даже очень неплохим). Сегодня появилась информация, что слайд является фейковым, а все данные придуманы авторами канала.

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Эксперты внимательно изучили видео и заявляют, что всё перечисленное в ролике не согласуется ни с одной предыдущей утечкой. Кроме того, нет ни каких сведений о подготовке столь дорогой видеокарты. Мало того, сама AMD неоднократно заявляла, что планирует принести трассировку лучей в массы и сделать так, чтобы каждый геймер мог получить 60 fps в разрешении 4К.

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Что же в ходе последних новостей у нас снова нет никакой конкретной информации о будущем флагмане от AMD. Из наиболее вероятных сведений: общеизвестно, что новая линейка выйдет на рынок осенью, на чём пока и остановимся.