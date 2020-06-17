Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После вчерашнего анонса обновлённой линейки процессоров AMD, стало известно о большом снижении цен на актуальные модели Ryzen 3000. Официально подешевели только три процессора: Ryzen 9 3900Х, Ryzen 7 3800Х и Ryzen 5 3600Х. Однако аналитики сразу же высказали предположение, что упасть должна цена и на младшую модель – Ryzen 5 3600. Что же, ребята как в воду глядели.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Как оказалось, сеть Newegg не стала дожидаться 7 июля, когда официально в продажу поступит обновлённая линейка Matisse Refresh. Вместо этого они уже сегодня снизили цену на процессор Ryzen 5 3600 до 166 долларов. Предложение акционное и будет длиться всего неделю. Скидка составила 33 доллара или 17%, что для процессора такой низкой ценовой категории выглядит очень солидно, учитывая, что официальная скидка на старшую версию – Ryzen 5 3600Х составила всего 25 долларов.

реклама

К сожалению, жителям России такая покупка недоступна, однако это только первая ласточка. Нужно немного подождать и уже к концу лета каждый желающий сможет собрать систему на базе бюджетного чипсета В550 с поддержкой PCIe 4.0 и сверхдешёвого процессора Ryzen 5 3600Х, который обеспечивает во всех играх достойную производительность на уровне процессоров Intel Core за 250 и выше долларов.