Цена AMD Ryzen 5 3600 упала до 166 долларов – самая низкая стоимость с начала продаж
После вчерашнего анонса обновлённой линейки процессоров AMD, стало известно о большом снижении цен на актуальные модели Ryzen 3000. Официально подешевели только три процессора: Ryzen 9 3900Х, Ryzen 7 3800Х и Ryzen 5 3600Х. Однако аналитики сразу же высказали предположение, что упасть должна цена и на младшую модель – Ryzen 5 3600. Что же, ребята как в воду глядели.
Как оказалось, сеть Newegg не стала дожидаться 7 июля, когда официально в продажу поступит обновлённая линейка Matisse Refresh. Вместо этого они уже сегодня снизили цену на процессор Ryzen 5 3600 до 166 долларов. Предложение акционное и будет длиться всего неделю. Скидка составила 33 доллара или 17%, что для процессора такой низкой ценовой категории выглядит очень солидно, учитывая, что официальная скидка на старшую версию – Ryzen 5 3600Х составила всего 25 долларов.
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К сожалению, жителям России такая покупка недоступна, однако это только первая ласточка. Нужно немного подождать и уже к концу лета каждый желающий сможет собрать систему на базе бюджетного чипсета В550 с поддержкой PCIe 4.0 и сверхдешёвого процессора Ryzen 5 3600Х, который обеспечивает во всех играх достойную производительность на уровне процессоров Intel Core за 250 и выше долларов.
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