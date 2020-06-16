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История с материнскими платами на чипсетах AMD затянулась. Окончательным стало решение расширить поддержку процессоров Ryzen 4000 на материнских платах 400-й серии. В этой ситуации оставался открытым вопрос, как это будет реализовано, а также смогут ли новые платы на чипсете В550 принять процессоры первых трёх поколений. Кроме того, было неясно, насколько возможна реализация подобной поддержки на недорогих материнских платах. Похоже, некоторые производители нашли простое решение.

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Как сообщается, решением может стать разделение BIOS материнской платы на две микросхемы – по 16 Мб каждая. В итоге на одной из них будет находиться информация о первых двух поколениях, а на другой – об остальных процессорах.

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Давайте изучим эту уловку на примере недорогой платы ASRock B550 Phantom, стоимость которой стартует со 115 долларов. На изображении ниже видно, что плата поддерживает несколько поколений настольных процессоров Ryzen, а также гибридные процессоры 2000-й, 3000-й. Кроме того, они поддерживают настольные чипы 3000-й, ещё не вышедшей 4000-й серии и даже гибридные процессоры 4000-й серии. Это очень серьёзная заявка, которая должна показать, что даже на недорогих материнских платах можно добиться обратной совместимости.

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Что любопытно, в продаже много моделей материнских плат 400-й серии, на которых память BIOS представлена двумя микросхемами. Вероятно, теперь производители смогут не только обеспечить полную совместимость с новыми процессорами, но и сделают так, чтобы пользователь не потерял поддержку старых.

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Отметим, что даже на 300-й серии чипсетов есть платы по 32 Мб памяти одной платой или по 2 планки. Некоторые аналитики высказывают надежду, что производители со временем выпустят BIOS с поддержкой новых процессоров и для этих чипсетов.