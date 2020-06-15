22 актуальных смартфона Xiaomi получили последнюю версию MIUI 12
В настоящее время финальная глобальная версия MIUI 12 только готовится выйти на десятки смартфонов Xiaomi. Точной даты до сих пор нет. Всё дело в том, что, прежде чем десятки миллионов человек одновременно обновятся до новой прошивки, она должна быть тщательно проверена на работоспособность. Кроме того, там не должно быть даже самых незначительных багов. Такой процесс требует времени.
Между тем, предрелизная версия уже вовсю тестируется силами энтузиастов. Это многомиллионная армия фанатов, которые уже больше месяца испытывает на себе все преимущества новой оболочки от Xiaomi. За это время все ошибки были тщательно выловлены, а стабильность не менее высокая, чем на текущей версии MIUI 11. Именно поэтому тем, кому уже надоело ждать, мы предлагаем задуматься о самостоятельной прошивке на основе стабильных еженедельных образов.
рекламаВажно помнить: если вы никогда не занимались прошивкой, лучше повременить. Если же это дело для вас привычное – почему бы и нет. Тем более, что уже несколько релизов подряд не выявлено ни одной ошибки. Ниже список смартфонов, которые получили обновление. Ссылка на закачку здесь.
|Mi 6X
|Mi 6
|Mi 8Lite
|Mi 8 Pro
|Mi 8 SE
|Mi 8
|Mi 9Lite-CC9
|Mi 9 SE
|Mi 9T-Redmi K20
|Mi 9TPro-Redmi K20 Pro
|Mi 9
|Mi Max3
|Mi MIX 2S
|Mi MIX 2
|Mi MIX 3
|Mi Note10-CC9 Pro
|Mi Note 3
|Poco F1
|Redmi Note 5
|Redmi Note 6 Pro
|Redmi Note 7 Pro
|Redmi Note 7
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