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Китайская компания Xiaomi не перестаёт выпускать актуальные прошивки даже перед самым выходом новой MIUI 12. Десятки смартфонов нуждаются в постоянном обновлении, позволяющем поддерживать их в актуальном состоянии долгие годы. Специально для этого у Xiaomi созданы отдельные команды, которые не только создают прошивки, но и тестируют их. Несколько дней стало известно о выпуске последней версии глобальной версии MIUI 11 на очередные 7 смартфонов.

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В число счастливчиков попали:

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Как видите, число смартфонов, которые обновляются до самых последних билдов, растёт. Этим летом для нескольких десятков устройств выйдет официальная стабилка на MIUI 12. Пока же она доступна только тем, кто любит эксперименты. Ничего скачивать не нужно. Прошивка прилетит к вам по воздуху. Если обновление не приходит – названия смартфонов кликабельны и позволяют получить тут или иную прошивку в ручном режиме.