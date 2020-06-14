Очередные 7 смартфонов Xiaomi обновились до стабильной версии MIUI 11
Китайская компания Xiaomi не перестаёт выпускать актуальные прошивки даже перед самым выходом новой MIUI 12. Десятки смартфонов нуждаются в постоянном обновлении, позволяющем поддерживать их в актуальном состоянии долгие годы. Специально для этого у Xiaomi созданы отдельные команды, которые не только создают прошивки, но и тестируют их. Несколько дней стало известно о выпуске последней версии глобальной версии MIUI 11 на очередные 7 смартфонов.
В число счастливчиков попали:
- Mi 10 – получившая целый ряд билдов, в том числе и для жителей России
- Mi 10 Pro – европейская версия стабилки для широкого круга пользователей
- Mi Note 10 – для которой вышла глобалка с множеством оптимизаций и языков
- Redmi 8 – к сожалению, пока только индонезийская версия
- Redmi 8А – очередная глобалка, которую уже начали получать тысячи пользователей
- Redmi Note 8 – и снова глобальная версия со всеми её преимуществами
- Redmi Note 9 – обновлённая европейская версия, предназначенная для широкого круга пользователей
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Как видите, число смартфонов, которые обновляются до самых последних билдов, растёт. Этим летом для нескольких десятков устройств выйдет официальная стабилка на MIUI 12. Пока же она доступна только тем, кто любит эксперименты. Ничего скачивать не нужно. Прошивка прилетит к вам по воздуху. Если обновление не приходит – названия смартфонов кликабельны и позволяют получить тут или иную прошивку в ручном режиме.
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