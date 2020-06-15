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В данный момент самая недорогая видеокарта на рынке, которая способна предложить технологию трассировки лучей – это GeForce RTX 2060. Несмотря на то, что она поступила в продажу 2 года назад, цена на неё все ещё держится на уровне 300 долларов и выше. Это сделало трассировку лучей уделом небольшого количества геймеров. Именно поэтому многие разработчики игр до сих пор смотрят на подобную технологию без особого энтузиазма.

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Недавно мы подробно останавливались на новой технологии NVIDIA – DLSS 2.0, которая позволяет запускать современные игры с трассировкой лучей в разрешении 4К на максимальных настройках графики без падания fps даже на RTX 2060. По мнению экспертов, это очень перспективная технология, которая позволит заинтересовать разработчиков игр. Однако, для этого недостаточно только одной лишь технологии, нужен массовый покупатель, на руках у которого будут видеокарты с поддержкой трассировки лучей.

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