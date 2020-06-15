NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce RTX 2050, которая получит низкую цену и трассировку лучей
В данный момент самая недорогая видеокарта на рынке, которая способна предложить технологию трассировки лучей – это GeForce RTX 2060. Несмотря на то, что она поступила в продажу 2 года назад, цена на неё все ещё держится на уровне 300 долларов и выше. Это сделало трассировку лучей уделом небольшого количества геймеров. Именно поэтому многие разработчики игр до сих пор смотрят на подобную технологию без особого энтузиазма.
Недавно мы подробно останавливались на новой технологии NVIDIA – DLSS 2.0, которая позволяет запускать современные игры с трассировкой лучей в разрешении 4К на максимальных настройках графики без падания fps даже на RTX 2060. По мнению экспертов, это очень перспективная технология, которая позволит заинтересовать разработчиков игр. Однако, для этого недостаточно только одной лишь технологии, нужен массовый покупатель, на руках у которого будут видеокарты с поддержкой трассировки лучей.
рекламаЯсно, что цену на RTX 2060 никто не планирует снижать слишком резко. Это экономически невыгодно. Вместо этого есть смысл в выходе на рынок версию RTX 2050. Именно об этом сообщил на своей странице известный инсайдер @_rogame. По его словам, разработка ведётся на базе существующей видеокарты GTX 1650, которая получит более мощный чип TU106 и трассировку лучей. Скорее всего новая видеокарта после этого получит наименование GeForce RTX 2050 и станет самым недорогим представителем в линейке, который способен предложить трассировку лучей массовому покупателю.
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