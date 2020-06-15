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Ранее сообщалось, что процессоры Intel Core 11-го поколения будут построены на ядре Willow Cove, которое изначально создавалось под нормы 10-нм техпроцесса. Мало того, это совершенно новая архитектура, которая создавалась с нуля. Все это должно было увеличить IPC на 25%, что позволит сделать существенный рывок в производительности по сравнению с текущими чипами. Как оказалось, всё не так однозначно.

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Первое, что нужно знать, настольные процессоры Rocket Lake-S действительно будут отличаться от всего, что мы видели ранее. Они будут сочетать 14-нм CPU с 10-нм Gen12 Xe iGPU. Как сообщают источники, по разным причинам Intel не хочет использовать имя Willow Cove для новых процессорных ядер, предлагая новое кодовое имя – Cypress Cove. В первую очередь это сделано для того, чтобы избежать путаницы. Всё дело в том, что для Willow Cove ранее было обещан 25% рост IPC. Судя по всему, 11-е поколение не принесёт желаемого прироста, а значит проще назвать ядро по-другому, чем получить массу критики и проблем с инвесторами.

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Есть все основания предполагать, что процессоры Intel Core 11-го поколения получат не более 8-ми ядер, что также ставит под сомнение их способность обойти 10-ядерный Core i-9 10900К на 25%. Также сообщается о том, что количество исполняемых блоков на GPU будет существенно меньше, чем ожидалось (меньше 96). Всё это пока гадание на кофейной гуще, однако слухи эти вполне могут оказаться реальностью.