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20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10

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Выход новой оболочки MIUI 12 от Xiaomi уже близко. В сети давно есть официальная глобалка, которая всё ещё не вышла из режима бетатеста. Ожидается, что к концу июня как минимум 3 смартфона получат новую оболочку по воздуху. После этого стартует второй этап, который включает гораздо больше устройств. Таким образом уже к концу лета десятки моделей мобильных телефонов будут работать на новенькой MIUI 12. 

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Отметим, что для многих владельцев смартфонов Xiaomi ждать несколько месяцев – это непростительно долго. Мы понимаем их желание как можно скорее прикоснуться к последней версии MIUI 12 и сообщаем, что недавно команда Хiaomi.eu выпустила стабильный билд, который позволяет миллионам пользователей получить MIUI 12 на свежей версии Android 10 здесь и сейчас. 

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Важно понимать, что установка потребует некоторой сноровки, поэтому мы лишь укажем где можно скачать все прошивки. Если вы не считаете себя продвинутым пользователем, не спешите накатывать новую MIUI 12. Такими действиями вы вполне можете превратить свой смартфон в кирпич. Разработчики сообщают, что критических проблем не выявлено. Сборка сделана на основе последней глобальной версии, которая также лишена серьёзных багов. Инструкция для новичков находится здесь. Ссылка на прошивки здесь

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