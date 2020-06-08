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Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X

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Недавно мы видео оптимистичный прогноз относительного обновлённого процессора Ryzen 7 3800XT. Так, предполагалось, что, благодаря высоким тактовым частотам, он сможет в играх догнать Core i9 9900К. Мало того, судя по предварительным данным о его разгонном потенциале, утверждалось, что он способен разгоняться на воздухе до 5 ГГц. Похоже, что всё это были только слухи.

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Недавно ещё не поступивший в продажу 8-ядерый Ryzen 7 3800XT засветился в тесте Ashes of the Singularity (AotS). Результаты вы можете изучить самостоятельно ниже на изображении. Отметим, что среднее количество fps составило 113. Ясно, что подобные данные нуждаются в сравнении, ведь совсем непонятно: много это или мало, а также, насколько данный процессор ушёл в отрыв по сравнению с обычной версией Ryzen 7 3800X.

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Ryzen 7 3800XT

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Ryzen 7 3700X

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Ryzen 7 3800X

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Если сравнивать с процессором Ryzen 7 3700X, то отрыв довольно неплохой: 93 кадра в секунду против 113. Но у нас есть также и результаты по процессору Ryzen 7 3800X. И вот здесь не так всё гладко. Новинка обходит обычную версию всего на 10 fps, что не превышает и 10%. Что же, это совсем не похоже на обещанный прорыв, о котором так много вещали эксперты всех мастей. Будем надеяться, что это был неудачный тест. 

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Сейчас обсуждают

abdulla
13:21
+10% от рефреша - это дофига. Э/то очень много!!
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
wwr222
13:20
Эт вы,фанатье,убитые вовсе.Лет 10 назад фиг бы такие слова про Линкс ты бы тут сказал.Или это было последнее твое слово тут,засмеяли бы. А так и Н310 пойдет под 9900.Ноя ведь чушь не предлагаю
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