Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Недавно мы видео оптимистичный прогноз относительного обновлённого процессора Ryzen 7 3800XT. Так, предполагалось, что, благодаря высоким тактовым частотам, он сможет в играх догнать Core i9 9900К. Мало того, судя по предварительным данным о его разгонном потенциале, утверждалось, что он способен разгоняться на воздухе до 5 ГГц. Похоже, что всё это были только слухи.
Недавно ещё не поступивший в продажу 8-ядерый Ryzen 7 3800XT засветился в тесте Ashes of the Singularity (AotS). Результаты вы можете изучить самостоятельно ниже на изображении. Отметим, что среднее количество fps составило 113. Ясно, что подобные данные нуждаются в сравнении, ведь совсем непонятно: много это или мало, а также, насколько данный процессор ушёл в отрыв по сравнению с обычной версией Ryzen 7 3800X.
реклама
Ryzen 7 3800XT
реклама
Ryzen 7 3700X
реклама
Ryzen 7 3800X
рекламаЕсли сравнивать с процессором Ryzen 7 3700X, то отрыв довольно неплохой: 93 кадра в секунду против 113. Но у нас есть также и результаты по процессору Ryzen 7 3800X. И вот здесь не так всё гладко. Новинка обходит обычную версию всего на 10 fps, что не превышает и 10%. Что же, это совсем не похоже на обещанный прорыв, о котором так много вещали эксперты всех мастей. Будем надеяться, что это был неудачный тест.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила