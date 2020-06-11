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Прямо сейчас продолжаются протесты за права чернокожего населения нашей планеты в США и многих европейских странах. Десятки компаний по всеми виру выразили свою поддержку. Кто-то имеет возможность просто перечислить на счета закрытых фондов миллионы долларов, другие – отдают последние несколько долларов, стремясь жить в мире, где царит равноправие. Чем всё это окончится, пока неясно. Но то, что рядовой геймер уже сегодня может получить выгоду, не вызывает сомнений.

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На прошлой неделе Itch.io начал большую раздачу игр. В тот момент количество проектов не превышало 800 штук. Это невероятно много, но не идёт ни в какие сравнения с тем, что творится с раздачей сегодня. Только вдумайтесь: 1 500 полностью бесплатных игр. Мало того, эти игры будут работать у вас без всяких ограничений. Любую из них можно скачать на свой компьютер.

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Акция посвящена равенству и братству, а деньги пойдут в специальные фонды. Уже сейчас собрано около 5 миллионов долларов. До окончания раздачи ещё 4 дня. На самом деле мы бы вам сегодня не рекомендовали брать этот пакет. Лучше дождаться понедельника 15 июня. Всё дело в том, что только за последние два дня количество игр с 1 200 штук подскочило до 1 500 единиц. Если вы купите пакет сегодня, новые игры вам никто не подарит. Запаситесь терпением. Ссылка на сайт здесь.