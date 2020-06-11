Sony PlayStation 5 появилась в продаже на территории Англии за 760 долларов
Ситуация с самой ожидаемой игровой приставкой года – PlayStation 5 действительно комичная. Её презентация многократно отменялась, и в итоге назначена на начало июля. Это не мешает многочисленным утечкам просачиваться в сеть, демонстрируя смелые концепты и оригинальные макеты давно забытых патентов. Прямо сейчас мы знаем о новой консоли крайне мало. В основном дело ограничивается быстрым накопителем и продвинутой операционной системой. Предполагалось, что в продажу приставка должна появится не ранее конца ноября 2020 года, однако, по какой-то непонятной причине она вдруг оказалась среди предложений на Amazon.
Как и почему PlayStation 5 попала на Amazon, неизвестно. Что любопытно, первые, кто её там увидел, даже смогли сделать заказ. Никаких новых подробностей представлено не было. Мало того, нет даже изображения. Вместо этого версия на 2 Тб была оценена в 599 фунтов стерлингов, что равняется 760 долларов.
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рекламаКроме самой консоли появилась информация о нескольких необъявленных играх, стоимость каждой из которых составила 70 фунтов – 90 долларов. На данный момент упоминания о появлении PlayStation 5 на Amazon стёрты. Скорее всего, до официальной презентации нам так и не удастся получить достоверную информацию о дизайне игровой приставки.
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