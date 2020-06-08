Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Самая ожидаемая игровая приставка – PlayStation 5 так до сих пор и не была представлена. Sony уже в очередной раз перенесла презентацию, пояснив на этот раз свои действия протестами в США. Совсем недавно мы видели наиболее реалистичный концепт консоли, который удивил своей необычной системой охлаждения, а также странным дизайном. Также нам известно, что в продажу консоль поступит в конце ноября текущего года. Сегодня же появилась информация, что сборка PlayStation 5 началась.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Чтобы сделать к концу ноября несколько миллионов игровых приставок, нужно огромное количество компонентов. Судя по некоторым утечкам, одна из версий получит накопитель на 1 Тв. Кроме того, нужно учитывать 16 Гб памяти. Не говоря уже о других компонентах, которые должна была поставить AMD.

реклама

Сборка ведётся в режиме строгой секретности. Сообщается, что дизайн устройства до сих пор держится в тайне, а верхняя крышка будет прикрепляться в последнюю очередь. Кроме того, с работников взяты все необходимые бумаги о неразглашении, сулящие огромные штрафы тем, кто вздумает рассказать больше, чем следует.

реклама

По оценкам специалистов, Sony уже выкупила около 5% общего объёма памяти за 2020 год. Сколько может проглотить японская корпорация, не известно. Будет надеяться, что цены и производительность PlayStation 5 не разочаруют фанатов.