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4 июня должна была состояться презентация игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Кроме технических характеристик, от Sony ждали демонстрации живой консоли, а не очередного виртуального рассказа о быстром накопителе и джойстике. Несколько дней назад японская корпорация отменила онлайн-конференцию, сославшись на погромы в США. 4 июня подходит к концу, но у нас есть отличная информация, которая может оказаться ближе к реальности, чем любая другая до этого.

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Ранее считалось, что главной проблемой, с которой столкнулись инженеры Sony, оказался слишком горячий нрав консоли. Судя по последней информации, перегрев владельцам PlayStation 5 не грозит. Сегодня на сайте ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) появился новый патент Sony, который не только описывает работу отдельных частей консоли, но и полностью демонстрирует её дизайн.

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