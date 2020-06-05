Необычный дизайн PlayStation 5 был подтверждён новым патентом Sony
4 июня должна была состояться презентация игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Кроме технических характеристик, от Sony ждали демонстрации живой консоли, а не очередного виртуального рассказа о быстром накопителе и джойстике. Несколько дней назад японская корпорация отменила онлайн-конференцию, сославшись на погромы в США. 4 июня подходит к концу, но у нас есть отличная информация, которая может оказаться ближе к реальности, чем любая другая до этого.
Ранее считалось, что главной проблемой, с которой столкнулись инженеры Sony, оказался слишком горячий нрав консоли. Судя по последней информации, перегрев владельцам PlayStation 5 не грозит. Сегодня на сайте ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) появился новый патент Sony, который не только описывает работу отдельных частей консоли, но и полностью демонстрирует её дизайн.
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рекламаНаибольшее внимание уделено охлаждению. Инженеры постарались сделать так, чтобы потоки воздуха не допускали даже намёка на троттлинг. Судя по просочившейся информации, перед нами довольно габаритное устройство, которое имеет достаточно ресурсов для поддержания низкой температуры процессора и видеокарты. Кроме того, утверждается, что это так называемый Devkit, который Sony раздала разработчикам ПО для ознакомления. Возможно, за это время инженеры японской корпорации придумали другой дизайн, но эффективно ли это второй раз за поколение менять систему охлаждения, которая уже отлично справляется со своей работой? Есть все основания предполагать, что финальная версия PlayStation 5 будет именно такой, как на изображении выше.
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