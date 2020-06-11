На PlayStation 4 стартовали сразу 4 больших распродажи со скидками до 90%
Совсем недавно в магазине Playstation Store стартовала огромная распродажа – "Время играть". Под раздачу попали легендарные проекты типа FIFA 2020, RESIDENT EVIL, DOOM Eternal и десятки других. Кроме того, там можно было выгодно купить годовую подписку на сервис PlayStation Plus с 30% скидкой. Однако, на тот момент число проектов было существенно ограничено, а среди акционных предложений было мало интересных проектов. Сегодня стартовали ещё три распродажи, которые позволят запастись играми даже самым настоящим скрягам.
Первая распродажа называется "Скидки до 65%". В число предложений входят Dragon Age: Инквизиция, Tom Clancy’s Ghost Recon, RAGE 2 и множество других знаковых проектов. Кстати, скидки доходят до 72%, что вызывает вопросы относительно названия распродажи.
рекламаЕщё одна распродажа называется "Игры до 1 100 рублей". Это значит, что сколько бы ни стоила игра до акции, сейчас она будет дешевле этой суммы. Здесь можно разжиться серией DARK SOULS, Titanfall 2 и многими другими играми, выпущенными несколько лет назад.
Самая последняя акция называется просто – "Скидки". Туда собраны всевозможные игры, от Assassin's Creed: Одиссея, до нового Человека-паука. Как видите, выбор огромен. Такай щедрости за Sony не наблюдалось много лет. Этим стоит воспользоваться. Ссылка на распродажи здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила