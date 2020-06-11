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Совсем недавно в магазине Playstation Store стартовала огромная распродажа – "Время играть". Под раздачу попали легендарные проекты типа FIFA 2020, RESIDENT EVIL, DOOM Eternal и десятки других. Кроме того, там можно было выгодно купить годовую подписку на сервис PlayStation Plus с 30% скидкой. Однако, на тот момент число проектов было существенно ограничено, а среди акционных предложений было мало интересных проектов. Сегодня стартовали ещё три распродажи, которые позволят запастись играми даже самым настоящим скрягам.

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Первая распродажа называется "Скидки до 65%". В число предложений входят Dragon Age: Инквизиция, Tom Clancy’s Ghost Recon, RAGE 2 и множество других знаковых проектов. Кстати, скидки доходят до 72%, что вызывает вопросы относительно названия распродажи.

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Ещё одна распродажа называется "Игры до 1 100 рублей". Это значит, что сколько бы ни стоила игра до акции, сейчас она будет дешевле этой суммы. Здесь можно разжиться серией DARK SOULS, Titanfall 2 и многими другими играми, выпущенными несколько лет назад.

Самая последняя акция называется просто – "Скидки". Туда собраны всевозможные игры, от Assassin's Creed: Одиссея, до нового Человека-паука. Как видите, выбор огромен. Такай щедрости за Sony не наблюдалось много лет. Этим стоит воспользоваться. Ссылка на распродажи здесь.