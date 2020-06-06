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Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов

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Совсем недавно в продаже появились материнские платы для процессоров AMD Ryzen на бюджетном чипсете В550. Первая волна продемонстрировала 20% рост цен по сравнению с предыдущим поколением. Вполне возможно, что со временем стоимость новых материнских плат придёт в норму, пока же некоторые производители откровенно завышают на них цены, предлагая флагманские модели за 300 долларов. При этом, наиболее недорогие платы оцениваются не мене чем в 100 долларов. Ясно, что бюджетной сборкой здесь и не пахнет. В таком случае единственным верным решением могут стать модели на ультрабюджетном чипсете А520.

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О готовности выпустить такие материнские платы сообщила ASRock и ASUS. Судя по всему, все материнские платы на этом чипсете будут иметь форм-фактор mini и micro-ATX. Ниже перечислены известные модели от этих двух производителей. Как видите, новинки полностью лишены поддержки перспективного PCIe 4.0, а также имеют значительно урезанные характеристики по сравнению со старшими линейками. 

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Самое главное, что нас интересует, это сколько будут стоить такие материнские платы. Как сообщается, стоит ожидать модели гораздо ниже 75 долларов и даже совсем бюджетные за 50. Если учитывать, что в продаже есть современный Ryzen 3 3300Х за 120 долларов, то дешевле 200 долларов можно будет собрать недорогую сборку из материнской платы и процессора. Если прибавить к этому SSD на 256 Гб и 8 Гб ОЗУ за 70 долларов, а также неплохую видеокарту за 150 долларов, то вся сборка обойдётся вам в 450 долларов. К этому можно прибавить недорогой корпус с блоком питания за 30 долларов, получив игровой компьютер дешевле 500 вечнозелёных. 

ASUS

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ASRock

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Такая информация должна понравится студентам, которые экономят на булочках, и школьникам, которые видят новый компьютер исключительно во сне. 

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Бюджетные материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете А520 получат ценник от 50 долларов и позволят собрать недорогой геймерский компьютер дешевле 500 долларов
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