Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние годы вход в лигу высокопроизводительных компьютеров стал стоить как никогда дорого. В качестве примера можно привести сложности, с которыми столкнулись покупатели процессоров Intel Core 10-го поколения. Так, на старте в продаже оказались только флагманские материнские платы, а значит даже для самого бюджетного процессора пришлось покупать материнскую плату за 250 долларов. Не менее дешёвой оказались материнские платы для процессоров AMD Ryzen на чипсете Х570, который были слишком дорогим для покупателей бюджетных и среднебюджетных сборок.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Очень скоро в продажу поступят материнские платы на чипсете В550, которые должны принести в бюджетный сегмент PCI-Express 4.0. Сегодня GIGABYTE представила модельный ряд плат, самая дорогая из которых оценена в 279 долларов, что выходит за все грани доступности и бюджетности. Ясно, что для массового покупателя эта модель не подходит, а значит нужно обратить внимание на более дешёвую материнскую плату.

реклама

Что же, такая модель есть. Самая простая B550M Gaming оценена в 99 долларов. К сожалению, недорогих материнских плат не будет. Предположительно, это будет не только наиболее недорогая модель у GIGABYTE, но и на всём рынке. Возможно, со временем цена немного упадёт, но случится это не скоро, а значит, либо придётся покупать недорогие материнки на чипсете В450 или тратиться на перспективную технологию, которая обязательно раскроет свой потенциал через несколько лет. Пока же новые материнские платы в среднем оказались на 20 и более процентов выше, чем стоили их предшественники на чипсете В450.