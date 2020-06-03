Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Одновременно с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии была выпущена серия материнских плат на чипсете Х570. С точки зрения технических новшеств – это был действительно прорыв, поскольку массовый пользователь получил доступ к перспективному PCIe 4.0. Единственным недостатком флагманского чипсета оказалась его цена, которая автоматически сделала его слишком дорогим для многих покупателей систем на базе процессоров AMD Ryzen. Совсем недавно появились материнские платы на бюджетном чипсете В550, который должен был снизить цены на новые технологии, вот только некоторые производители неверно поняли логику AMD.

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Вместе с новым чипсетом начались продажи бюджетных Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Это холодные нетребовательные процессоры, которые могут работать практически на любой материнской плате. Давайте изучим спецификации самого чипсета и убедимся, что, как бы не улучшали бюджетный В550 производители материнских плат, он никогда не станет таким же как Х570.

реклама