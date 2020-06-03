Материнские платы на бюджетном чипсете В550 оказались дороже старших версий на флагманском Х570
Одновременно с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии была выпущена серия материнских плат на чипсете Х570. С точки зрения технических новшеств – это был действительно прорыв, поскольку массовый пользователь получил доступ к перспективному PCIe 4.0. Единственным недостатком флагманского чипсета оказалась его цена, которая автоматически сделала его слишком дорогим для многих покупателей систем на базе процессоров AMD Ryzen. Совсем недавно появились материнские платы на бюджетном чипсете В550, который должен был снизить цены на новые технологии, вот только некоторые производители неверно поняли логику AMD.
Вместе с новым чипсетом начались продажи бюджетных Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Это холодные нетребовательные процессоры, которые могут работать практически на любой материнской плате. Давайте изучим спецификации самого чипсета и убедимся, что, как бы не улучшали бюджетный В550 производители материнских плат, он никогда не станет таким же как Х570.
рекламаНесмотря на это в продаже появлялись «элитные» версии материнских плат на чипсете В550. Вот отличный пример: Gigabyte, B550 Aorus Master, рекомендованная цена которой значится на уровне 279 долларов, но купить её дешевле 300 не выйдет. При этом на чипсете Х570 есть много предложений, гораздо дешевле 200 долларов. Немаловажно и то, что даже бюджетные платы на новом чипсете окажутся дороже своих предшественников (В450) на 20%. Всё это делает сборку дороже, чем это было ещё год назад. Не говоря уже про то, что, при грамотном маркетинге, продавец может вместо добротной Х570 поставить вам «флагманскую» В550.
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