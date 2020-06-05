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ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS

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Путаница с поддержкой процессоров AMD Ryzen 4000-й серии окончена. Сейчас мы знаем, что все материнские платы на чипсетах В450 и Х470 смогут принять следующее поколение производительных чипов. Судя по всему, эта проблема будет решаться путём выпиливания из BIOS 2-го и 3-го поколений процессоров Ryzen, что в большинстве случаев оставит пользователей без путей к отступлению. Однако, что делать, если вы решили по каким-либо причинам поставить на материнку процессор предыдущих поколений? 

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Официально даже чипсет X570 гарантирует только поддержку 3-го поколения. Производители материнских плат по собственной инициативе реализуют такую возможность, но это не носит массового характера. К тому же, вам точно придётся откатиться на старую версию прошивки. Ничего сложного для опытного пользователя в этом нет, но ведь не все люди одинаково владеют навыками работы с компьютером.

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Сегодня стало известно, что ASUS станет первым производителем, который официально объявил о поддержке сразу всех 4-х поколений процессоров Ryzen на своих материнских платах. Вам не потребуется ничего прошивать, не нужно ни о чём беспокоиться. Что любопытно, заявлена также полная поддержка APU всех трёх поколений. В данный момент такая возможность работает только на плате ROG Strix X570, поскольку она имеет достаточный для этих целей объём памяти в 32 Мб. Стоит уточнить, что на рынке много материнских плат, с таким количеством памяти. Захотят ли к инициативе ASUS присоединиться и другие крупные производители, большой вопрос. 

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Bojack Horseman
18:19
Значит погугли получше про 3-ехгиговые, прежде чем другим рассказывать, ок? И про 1 гиговые мне тоже скинь ссылочку, а то от тебя 8 лет спустя после выхода карты про такие услышал.
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Batareykin
18:19
это ты еще отвальных однослотовых 8880 gt не видел, а gtx580 вообще король отвальных вечеринок
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ubnt2020
18:17
Накой вообще эти 1650-1660 вышли когда есть 1066 и 1070, какие то нелепые карты
Тест видеокарты GTX 1650 Super и сравнение с GTX 1060
Kopcheniy
18:16
Анекдот из будущего, что ли?
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
Денис Синяков
18:15
я помню еще студентом поднатужился , подработал , пожрал дошиков , но осилил 9800про . А однокурсник мне говорил что я говно взял , у него был 5200-й . Он на серьезных щах мне втирал что это офигенска...
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Джонатан Айв
18:12
Что за тупизм? Моральная производительность? Ты из дурки сбежал?
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Денис Синяков
18:11
я буду . Всю жизнь считай на амд-картах сижу и проблем с дровами не имею . А так , нафиг люди засерают противоположные конторы . Я например зеленых уважаю : хорошо они карты делают , много их делают ...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
N1ghtwish
18:11
оно самое.
По слухам, популярный PS4-эксклюзив Bloodborne всё-таки доберётся до PC
N1ghtwish
18:09
Перед выходом zen3, продал 3900X\3950X, пока он не обесценился, поставил временную затычку, типа ryzen 1200, дождался появления zen3 в магазине, купил его.
ASUS станет первым производителем материнских плат, который будет поддерживать все 4 поколения процессоров AMD Ryzen без необходимости прошивки BIOS
Денис Синяков
18:07
к моменту массового прихода игор на дх11 обе из них провалились
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
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