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Путаница с поддержкой процессоров AMD Ryzen 4000-й серии окончена. Сейчас мы знаем, что все материнские платы на чипсетах В450 и Х470 смогут принять следующее поколение производительных чипов. Судя по всему, эта проблема будет решаться путём выпиливания из BIOS 2-го и 3-го поколений процессоров Ryzen, что в большинстве случаев оставит пользователей без путей к отступлению. Однако, что делать, если вы решили по каким-либо причинам поставить на материнку процессор предыдущих поколений?

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Официально даже чипсет X570 гарантирует только поддержку 3-го поколения. Производители материнских плат по собственной инициативе реализуют такую возможность, но это не носит массового характера. К тому же, вам точно придётся откатиться на старую версию прошивки. Ничего сложного для опытного пользователя в этом нет, но ведь не все люди одинаково владеют навыками работы с компьютером.

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Сегодня стало известно, что ASUS станет первым производителем, который официально объявил о поддержке сразу всех 4-х поколений процессоров Ryzen на своих материнских платах. Вам не потребуется ничего прошивать, не нужно ни о чём беспокоиться. Что любопытно, заявлена также полная поддержка APU всех трёх поколений. В данный момент такая возможность работает только на плате ROG Strix X570, поскольку она имеет достаточный для этих целей объём памяти в 32 Мб. Стоит уточнить, что на рынке много материнских плат, с таким количеством памяти. Захотят ли к инициативе ASUS присоединиться и другие крупные производители, большой вопрос.