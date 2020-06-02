Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время ходили слухи о том, что новая игровая приставка PlayStation 5 не готова. Якобы инженеры Sony столкнулись со сложностями. Консоль получилась горячая, что приводит к тротлингу. Мало того, дизайн также получился неудачным, что только увеличило перегрев. Согласно этим утечкам, именно это не позволило японской корпорации показать дизайн приставки ещё несколько месяцев назад.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Пытаясь доказать обратное, Sony объявила, что 4 июня покажет дизайн приставки, а также игры к ней. Предполагалось, что одновременно с этим будут раскрыты и другие подробности. Что же, похоже на то, что этому не суждено сбыться, ведь презентация в очередной раз отложена в долгий ящик.

реклама

На этот раз причиной отменённой онлайн-конференции стали беспорядки в США. Отметим, что ранее Google также отказалась от презентации Android 11 в связи с волнениями в Америке.

реклама

За короткий промежуток времени сообщение Sony об отмене презентации вызвало очередную волну негодования. Фанаты требуют показать им консоль, обвиняя японскую корпорацию во всех существующих грехах. Более продвинутые задаются вопросом: а не решила ли Sony воспользоваться ситуацией. Возможно, слухи о неудачах с PlayStation 5 были верны, и приставка может быть не готова попасть на полки магазинов в конце ноября 2020 года. Настораживает и то, что Sony не назначила другой даты. Это бы успокоило скептиков, а также порадовало фанатов. Будем надеяться, что всё это только слухи и в конце года каждый сможет под ёлочку подарить себе новую PlayStation 5.