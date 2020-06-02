Sony снова отменила презентацию PlayStation 5 – выход приставки может оказаться под большим вопросом
Долгое время ходили слухи о том, что новая игровая приставка PlayStation 5 не готова. Якобы инженеры Sony столкнулись со сложностями. Консоль получилась горячая, что приводит к тротлингу. Мало того, дизайн также получился неудачным, что только увеличило перегрев. Согласно этим утечкам, именно это не позволило японской корпорации показать дизайн приставки ещё несколько месяцев назад.
Пытаясь доказать обратное, Sony объявила, что 4 июня покажет дизайн приставки, а также игры к ней. Предполагалось, что одновременно с этим будут раскрыты и другие подробности. Что же, похоже на то, что этому не суждено сбыться, ведь презентация в очередной раз отложена в долгий ящик.
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На этот раз причиной отменённой онлайн-конференции стали беспорядки в США. Отметим, что ранее Google также отказалась от презентации Android 11 в связи с волнениями в Америке.
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За короткий промежуток времени сообщение Sony об отмене презентации вызвало очередную волну негодования. Фанаты требуют показать им консоль, обвиняя японскую корпорацию во всех существующих грехах. Более продвинутые задаются вопросом: а не решила ли Sony воспользоваться ситуацией. Возможно, слухи о неудачах с PlayStation 5 были верны, и приставка может быть не готова попасть на полки магазинов в конце ноября 2020 года. Настораживает и то, что Sony не назначила другой даты. Это бы успокоило скептиков, а также порадовало фанатов. Будем надеяться, что всё это только слухи и в конце года каждый сможет под ёлочку подарить себе новую PlayStation 5.
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