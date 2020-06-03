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Согласно ранним планам AMD на 2020 год, в 3-4 квартале должны были выйти настольные процессоры Ryzen 4000-й серии, а также серверные чипы Epyc Milan, идущие на замену текущему поколению – Rome. Как выяснилось, только часть из них будет воплощена в реальность, в то время как другая отложена на начало 2021 года.

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Несмотря на то, что обычные пользователи ждут выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии – с большой долей вероятности они смогут посетить полки магазинов не ранее 2021 года. Эта информация была получена во время конференции Bank of America по ценным бумагам, где финансовый директор компании Devinder Kumar сообщал о планах на ближайшее время.

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На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь для тех, кто хочет получить более мощные чипы, заготовлена линейка Matisse Refresh, состоящая из разогнанных на 200-300 МГц процессоров Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT и Ryzen 9 3900XT. Именно им придётся принять на себя удар, нанесённый чипами Intel Core 10-го поколения. Точных сроков выхода процессоров Ryzen 4000-й серии. Вероятно, руководство AMD ещё не определилось с датой.

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Намного больше информации было выложено о предстоящей линейке серверных процессоров Epyc Milan. Devinder Kumar заверил, что они станут ещё быстрее текущего поколения, позволив компании отвоевать у Intel значительную часть рынка серверов, которая приносит гораздо больше денег, чем настольное направление. Их выход ожидается в 4 квартале текущего года.