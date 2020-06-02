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Недавно в сети появилась информация о том, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии получат 5-нм техпроцесс. Подобная информация уже была готова вызвать шторм в полупроводниковой отрасли, как вдруг стало известно, что следующее поколение получит уже знакомый нам 7-нм техпроцесс с некоторыми улучшениями. Однако, спустя какое-то время появилась и другая информация, которая словно контрастный душ повергла фанатов компании в уныние.

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Давайте для начала разберёмся с названиями настольных процессоров следующих поколений:

Ryzen 4000 – Vermeer

Ryzen 5000 – Warhol

Ryzen 6000 – Raphael

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Согласно последней информации, которая просочилась благодаря слайду с онлайн-конференции AMD, процессоры на базе архитектуры Zen 3 с кодовым именем Warhol получат всё тот же 7-нм техпроцесс. Что случилось с обещанным переходом на 5-нм техпроцесс, неясно. Возможно, красные решили не торопиться вкладывать деньги в новые технологии, поскольку Intel до 2022 года планирует топтаться на месте, выпуская 11-е поколение на привычном нам 14-нм техпроцессе.

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Выход первых чипов по нормам 5-нм техпроцесса в таком случае ожидается не ранее 2022 года. Это будет уже 6-е поколение Ryzen, о котором на данный момент практически ничего не известно. Больше подробностей ожидается на выставке CES 2021, проведение которой пока под вопросом, поскольку короновирус, похоже, никуда не планирует уходить.