Очередная порция слухов о процессорах AMD Ryzen 5000-й серии может свидетельствовать о новом застое в технологиях
Недавно в сети появилась информация о том, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии получат 5-нм техпроцесс. Подобная информация уже была готова вызвать шторм в полупроводниковой отрасли, как вдруг стало известно, что следующее поколение получит уже знакомый нам 7-нм техпроцесс с некоторыми улучшениями. Однако, спустя какое-то время появилась и другая информация, которая словно контрастный душ повергла фанатов компании в уныние.
Давайте для начала разберёмся с названиями настольных процессоров следующих поколений:
- Ryzen 4000 – Vermeer
- Ryzen 5000 – Warhol
- Ryzen 6000 – Raphael
рекламаСогласно последней информации, которая просочилась благодаря слайду с онлайн-конференции AMD, процессоры на базе архитектуры Zen 3 с кодовым именем Warhol получат всё тот же 7-нм техпроцесс. Что случилось с обещанным переходом на 5-нм техпроцесс, неясно. Возможно, красные решили не торопиться вкладывать деньги в новые технологии, поскольку Intel до 2022 года планирует топтаться на месте, выпуская 11-е поколение на привычном нам 14-нм техпроцессе.
рекламаВыход первых чипов по нормам 5-нм техпроцесса в таком случае ожидается не ранее 2022 года. Это будет уже 6-е поколение Ryzen, о котором на данный момент практически ничего не известно. Больше подробностей ожидается на выставке CES 2021, проведение которой пока под вопросом, поскольку короновирус, похоже, никуда не планирует уходить.
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