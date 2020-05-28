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Долгое время считалось, что процессоры AMD Ryzen 4000, построенные на архитектуре Zen 3 выйдут в конце 2020-начале 2021 годов и будут основаны на улучшенном 7-нм техпроцессе от TSMC. Как стало недавно известно, HUAWEI вскоре больше не сможет получать от тайваньского производителя новые чипы, а значит высвободится огромная доля производственных мощностей. По последним слухам, именно её и займёт AMD.

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Новости действительно невероятные. Ранее считалось, что настольные процессоры Ryzen 4000-й серии принесут увеличение IPC на уровне 15-20%, а также архитектурные оптимизации и правки в рамках 7-нм техпроцесса. Однако тот факт, что вместо 7-нм будет выбран 5-нм техпроцесс, означает дополнительный прирост производительности.

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Ранее слухи указывали, что, благодаря улучшенному 7-нм+ техпроцессу, AMD удастся получить дополнительные +200-300 МГц, что должно было позволить новой линейке Ryzen 4000 на равных конкурировать с процессорами Intel Core 10-го поколения. Переход на 5-нм техпроцесс сулит ещё более высокие частоты и невиданную энергоэффективность.

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Сообщается, что анонс новых чипов состоится в сентябре, а их массовая продажа в начале 2021 года. Похоже, это будет самая сильная линейка за последнее десятилетие, которая грозит окончательно утвердить господство красных над процессорным сегментом.