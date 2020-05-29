Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Первая игра во вселенной The Witcher вышла на платформе Windows в далёком 2007 году. За это время она успела побывать на всех актуальных игровых приставках и платформах. Несмотря на высокие оценки, успех к студии CD Projekt Red пришёл после выхода в 2015 году культовой The Witcher 3. Уже несколько лет поклонники ждут продолжения серии. Недавно главный сценарист полькой студии – Якуб Шамалек сделал несколько намёков, ограничившись тем, что он, как и многие фанаты, не против получить игру Ведьмак 4 с главным героем Цири.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Вчера студия CD Projekt Red поделилась очередным рекордом. Как оказалось, за эти годы тираж всех копий Ведьмака превысил 50 миллионов копий. Многие аналитики предполагают, что польская студия не сможет устоять перед соблазном сделать ещё одну игру во вселенной Ведьмака, поскольку популярность одноимённого сериала с Генри Кавиллом только увеличивается. Будет ли это Геральт, или нам действительно расскажут новую историю Циры, неизвестно.

реклама

Представители CD Projekt Red поблагодарили всех поклонников серии за поддержку и пообещали и впредь не идти на компромиссы при создании игр. Очень скоро выйдет Cyberpunk 2077. Будем надеяться, что игру ждёт успех, который позволит профинансировать такой дорогостоящий проект, как Ведьмак 4.