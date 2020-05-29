CD Projekt Red рассказала об очередном достижении серии The Witcher
Первая игра во вселенной The Witcher вышла на платформе Windows в далёком 2007 году. За это время она успела побывать на всех актуальных игровых приставках и платформах. Несмотря на высокие оценки, успех к студии CD Projekt Red пришёл после выхода в 2015 году культовой The Witcher 3. Уже несколько лет поклонники ждут продолжения серии. Недавно главный сценарист полькой студии – Якуб Шамалек сделал несколько намёков, ограничившись тем, что он, как и многие фанаты, не против получить игру Ведьмак 4 с главным героем Цири.
Вчера студия CD Projekt Red поделилась очередным рекордом. Как оказалось, за эти годы тираж всех копий Ведьмака превысил 50 миллионов копий. Многие аналитики предполагают, что польская студия не сможет устоять перед соблазном сделать ещё одну игру во вселенной Ведьмака, поскольку популярность одноимённого сериала с Генри Кавиллом только увеличивается. Будет ли это Геральт, или нам действительно расскажут новую историю Циры, неизвестно.
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Представители CD Projekt Red поблагодарили всех поклонников серии за поддержку и пообещали и впредь не идти на компромиссы при создании игр. Очень скоро выйдет Cyberpunk 2077. Будем надеяться, что игру ждёт успех, который позволит профинансировать такой дорогостоящий проект, как Ведьмак 4.
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