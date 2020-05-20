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Главный сценарист CD Projekt Red рассказал о создании игры Ведьмак 3 и намекнул на главного героя The Witcher 4

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19 мая 2015 года начались продажи культовой игры The Witcher 3. Игра принесла совершенно иное видение на жанр РПГ. Слов восхищения в адрес этой игры было сказано достаточно, поэтому обратимся к интервью, которое дал главный сценарист CD Projekt Red – Якуб Шамалек.

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Прежде всего Якуба спросили, чем он вдохновлялся, при создании тех или иных сюжетных линий. По словам сценариста, перечислить их все просто невозможно. На самом деле каждый игровой регион требовал совершенно нового подхода. Например, дополнение «Кровь и вино» не получилось бы таким атмосферным без классических фильмов про вампиров. А вот «Каменные сердца» потребовали отличного знания фильмов об ограблениях и преступниках. 

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Также сценариста спросили, осталось ли что-то нереализованное, о чём он сожалеет. В ответ Якуб заявил, что многое из нереализованного удалось воплотить в двух больших дополнениях. Но самое главное, о чём сожалеет сценарист – это о небольшом времени, которое было уделено Цири. По его мнению, сделать иначе было нельзя. Добавив в конце, что не исключает возможности возвращения в будущем к этому персонажу. 

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Несмотря на открытый вопрос журналистов, Якуб ушёл от ответа, намекнув, что многое зависит от того, хотят ли геймеры увидеть Цири в следующем проекте студии. В такой ситуации нам остаётся только гадать, появится ли когда-то игра, в которой главной героиней будет Цири. Уже долгое время ходят слухи, что следующей игрой CD Projekt Red получит название The Witcher 4. Увидим ли мы Геральта, или его история действительно окончена, примет ли игровое сообщество в качестве главной героины Цири – всё это вопросы, на которые ответа пока нет. Будем надеяться, команда CD Projekt Red примет правильное решение. Прямо сейчас Якуб Шамалек работает над игрой Cyberpunk 2077. Он уверен, что она станет достойной серии The Witcher.

P.S. Это далеко не всё интервью. С полным текстом вы можете ознакомиться в оригинальном материале

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