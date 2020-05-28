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В последнее время Epic Games Store активно атакует лидера рынка цифровой дистрибуции игр – Steam. Последняя большая раздача включала премиальную версию Grand Theft Auto 5 Online, которая всколыхнула игровое сообщество. Точное количество тех, кто получил свою копию игры, неизвестно, но их явно очень много, ведь долгое время сервера трещали от нагрузки, время от времени жутко лагая и вылетая. Сразу после раздачи GTA 5 стартовала новая акция. Так, каждый кто купил игру за несколько дней до раздачи, имеет право на компенсацию, которая предоставляется автоматически.

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Видимо, Epic Games Store решил добить старого дядюшку Гейба, ведь сегодня стартует раздача сразу двух игр во вселенной Borderlands: Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. Обе игры входят во коллекцию Borderlands: The Handsome Collection и пользуется высокой популярностью среди геймеров.

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Раздача начнётся уже сегодня. Получить игру могут все желающие, само главное, чтобы сервера не упали, как это было несколько недель назад с GTA 5. Кроме того, до 11 июня можно воспользоваться ещё одной акцией, которая позволяет получить скидку на 10 долларов на любимую игру. Подробности читайте в нашем материале.