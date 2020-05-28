Сегодня начнётся бесплатная раздача Borderlands: The Handsome Collection в магазине Epic Games Store
В последнее время Epic Games Store активно атакует лидера рынка цифровой дистрибуции игр – Steam. Последняя большая раздача включала премиальную версию Grand Theft Auto 5 Online, которая всколыхнула игровое сообщество. Точное количество тех, кто получил свою копию игры, неизвестно, но их явно очень много, ведь долгое время сервера трещали от нагрузки, время от времени жутко лагая и вылетая. Сразу после раздачи GTA 5 стартовала новая акция. Так, каждый кто купил игру за несколько дней до раздачи, имеет право на компенсацию, которая предоставляется автоматически.
Видимо, Epic Games Store решил добить старого дядюшку Гейба, ведь сегодня стартует раздача сразу двух игр во вселенной Borderlands: Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. Обе игры входят во коллекцию Borderlands: The Handsome Collection и пользуется высокой популярностью среди геймеров.
реклама
Раздача начнётся уже сегодня. Получить игру могут все желающие, само главное, чтобы сервера не упали, как это было несколько недель назад с GTA 5. Кроме того, до 11 июня можно воспользоваться ещё одной акцией, которая позволяет получить скидку на 10 долларов на любимую игру. Подробности читайте в нашем материале.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила