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На прошлой неделе в продажу поступили процессоры Intel Core 10-го поколения. Первые цены оказались откровенно завышены. Традиционно в США стоимость новых чипов оказалась меньше всего. Европейские цены поднялись намного выше ожидаемых и до сих пор не пришли в норму. Добрались новые процессоры и до России. Вот только низких цен как не было, так и нет.

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Бессмысленно изучать ценообразование в отдельно взятом магазине, поэтому мы перейдём на популярную платформу Яндекс.Маркет, где и изучим ассортимент продукции Intel.

На данный момент самого быстрого чипа в линейке – 10-ядерного Core i9-10900К в продаже нет. Видимо, спрос превысил предложение, что также наблюдается по всему миру.

Core i9-10900 есть, но цена на него далека от идеала. Один из продавцов предлагает небольшую скидку, у всех остальных он стартует с 55 000 рублей.

Core i9-10900К предлагает по цене от 33 000 рублей (снова один магазин демпингует).

Пожалуй, наиболее интересные цены на младшие процессоры. Так, 6-ядерный геймерский Core i5-10600K оценён от 22 000, а вот самую простую 6-ядерную модель Core i5-10400 можно взять за чуть более чем 16 000 (указывается средня или близкая к средней цена).

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Что же, старшие модели пока недоступны широкому кругу энтузиастов, а вот младшие вполне можно взять. Нужно учитывать, что вам потребуется новая материнская плата, но выбор пока не велик, а более или менее хорошая модель стартует с 200 долларов. Это делает покупку бюджетного процессора совсем не бюджетной. Видимо, нужно запастись терпением, дождавшись, пока в продаже появятся недорогие линейки материнских плат на LGA1200.

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