Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему

для раздела Блоги
2
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Дешевеет новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b>
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несмотря на ожидания некоторых экспертов, PlayStation 5 до сих пор не была представлена широкой публике. Лишь избранные программисты получили к ней доступ. Что любопытно, всё держится в таком строжайшем секрете, что в последнее время мы не видели ни одной утечки. Несмотря на это интересные новости всё же появляются.

анонсы и реклама
Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b>
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Так, несколько дней назад бывший программист EA – Ян Черников, работавший над движком Frostbite, а также получивший доступ к новому движку Unreal Engine 5 для игровой консоли PlayStation 5, рассказал о некоторых своих впечатлениях. Прежде всего Марк уточнил, что новая игровая приставка создана с оглядкой на программистов. Разработка игр ещё никогда не была такой простой, а ресурсы доступны в такой мере, как это было сделано в пятом поколении консоли. В данном случае его слова касаются операционной системы, которая и ранее уже получала множество похвал. 

реклама


Однако, Марк сделал несколько неприятных замечаний. Так он отметил, что SSD не такой хороший, как сообщает Sony. Марк тут же отметил, что игровая приставка действительно сделала огромный скачок по сравнению с тем, что есть на PlayStation 4, но могло быть и лучше. К сожалению, он не стал дальше развивать свою мысль, указав, что новый накопитель выглядит потрясающе, если переходить с обычного жёсткого диска, но он явно не самый лучший из тех, что можно было установить. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
98
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
9
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
36
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
126
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
94

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 26
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 94
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

13 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
8
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
378
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
34
Стал известен список игр для PlayStation 5 – Spider Man 2, Silent Hill, Mortal Kombat 11 и многие другие
17
Выясняем, сколько ядер нужно современным играм – 4-ядерный Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 2600 по версии экспертов Benchmark
165
Ведьмак 3 получил масштабную визуальную модификацию, которая отличается высоким реализмом и правильной цветовой гаммой
29
Производительность процессоров Intel Core 11-го поколения может оказаться недостаточной для конкуренции с процессорами AMD Ryzen 4000-й серии
67
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 с поддержкой DDR 5 и 5-нм техпроцесса не появятся до 2022 года
93
Huawei заявила, что её уход с рынка США грозит огромными потерями в сфере полупроводников
29
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
210
Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
28
Эксперты Gecid выяснили, можно ли поиграть в World of Tanks, Overwatch и PUBG на старом офисном процессоре
43
Видеокарты Matrox D1480 поступили в продажу
12
5 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
1
Xiaomi представила 43" телевизор по цене 155 долларов
18
Эксперты назвали лучший флагманский процессор Intel последних трёх лет – от Core i7 7700К до Core i7-10700K по мнению Тechspot
16
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
135
Biostar раскрыла имена и базовые частоты семи будущих APU AMD Ryzen
20
Xiaomi представит предположительно самые дешёвые в мире ноутбуки на процессорах Ryzen 4000U
3
Эксперты выяснили, почему лучший бюджетный процессор Intel Core i5-10400 оказался медленнее всех актуальных процессоров AMD Ryzen в игровых тестах
80

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26
Выясняем выгоду для Rockstar Games в бесплатной раздаче GTA V: Premium Online Edition в Epic Games Store
34
Лучшие одиночные игры, которые можно проходить месяцами
60
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
73
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20

Сейчас обсуждают

darses
19:58
Красный чайник может , а может и нет до зеленого раньше закипит ... Серьезно в сегменте дискретный карточек вы еще им верите ....???
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Игорь Стратиенко
19:56
Как обычно дурацкий заголовок и дебильный текст. Торвальдс не "создатель операционной системы Linux" каковой вообще не существует, а основоположник разработки ядра Linux используемого в семействе опер...
Создатель Linux купил процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х и заявил, что он быстрее Intel в 3 раза
Yilec
19:53
Трампу пох, он в гольф играет. Причем на ВСЁ.
Huawei заявила, что её уход с рынка США грозит огромными потерями в сфере полупроводников
Дмитрий Садов
19:53
в источнике говорится что у него доступу нет, он лишь по видео судит))
Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему
Максим Ширшов
19:50
Зачем тебе машина, когда есть осел ?
Бюджетный AMD Ryzen 3 3300X с быстрой и настроенной памятью способен обойти Ryzen 7 3800X, разогнанный до 5 ГГц
Artem Rodionow
19:49
"но он явно не самый лучший из тех" - нельзя сказать самый лучший! Только лучший. Лучший итак уже лучший.
Разработчик движка Unreal Engine 5 раскритиковал SSD в приставке PlayStation 5, но похвалил операционную систему
jsth
19:48
Она на обычные задачи не особо влияет.
Повышение частотных характеристик настольных процессоров AMD Ryzen 3000XT коснётся и шины Infinity Fabric — производительность памяти увеличится
Kopcheniy
19:48
Рукожопый человек сто раз подумает, прежде чем туда лезть. Нет?
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
ego0550
19:47
они бы лучше порезку записи исправили
Повышение частотных характеристик настольных процессоров AMD Ryzen 3000XT коснётся и шины Infinity Fabric — производительность памяти увеличится
hohmahohma
19:47
Так поводы серьезные появляются 2 раза в год, а остальные 363 дня в году надо ж чем-то заполнить)
Ведьмак 3: Дикая Охота получит крупное обновление текстур в новой версии Witcher III HD Reworked Project
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем