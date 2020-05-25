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Несмотря на ожидания некоторых экспертов, PlayStation 5 до сих пор не была представлена широкой публике. Лишь избранные программисты получили к ней доступ. Что любопытно, всё держится в таком строжайшем секрете, что в последнее время мы не видели ни одной утечки. Несмотря на это интересные новости всё же появляются.

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Так, несколько дней назад бывший программист EA – Ян Черников, работавший над движком Frostbite, а также получивший доступ к новому движку Unreal Engine 5 для игровой консоли PlayStation 5, рассказал о некоторых своих впечатлениях. Прежде всего Марк уточнил, что новая игровая приставка создана с оглядкой на программистов. Разработка игр ещё никогда не была такой простой, а ресурсы доступны в такой мере, как это было сделано в пятом поколении консоли. В данном случае его слова касаются операционной системы, которая и ранее уже получала множество похвал.

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Однако, Марк сделал несколько неприятных замечаний. Так он отметил, что SSD не такой хороший, как сообщает Sony. Марк тут же отметил, что игровая приставка действительно сделала огромный скачок по сравнению с тем, что есть на PlayStation 4, но могло быть и лучше. К сожалению, он не стал дальше развивать свою мысль, указав, что новый накопитель выглядит потрясающе, если переходить с обычного жёсткого диска, но он явно не самый лучший из тех, что можно было установить.