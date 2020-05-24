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На дворе уже конец мая 2020 года. Производительные процессоры AMD Ryzen продаются за 100 долларов, а материнские платы к ним стоят как никогда дёшево. Несмотря на это огромное количество людей всё ещё сидят на устаревших процессорах, которые даже десять лет назад не считались быстрыми и актуальными. Некоторые могут сказать, что виной всему низкий уровень доходов, однако всё может быть гораздо проще: на самом деле такие системы до сих пор соответствуют минимальным требованиям их владельцев.

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Сегодня у нас будет необычное тестирование. Никаких быстрых процессоров. Главным героем станет 4-ядерный AMD Athlon II X4 605e, выпушенный в 2019 году. Он имеет пониженные показатели тактовых частот, отличаясь энергоэффективностью. Лучше всего подобные процессоры расходились в составе бюджетных сборок от крупных и мелких ОЕМ-производителей, а значит те, кто стали владельцами этого чипа, знали о нём крайне мало. Итак, сегодня с помощью экспертов сайта Gecid мы попытаемся выяснить, насколько подобный процессор подходит для популярных онлайн-игр в 2020 году. В качестве видеокарты была выбрана GeForce RTX 2080 SUPER, которая позволит оценивать потенциал процессора, не становясь самым слабым звеном в цепи.

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Давайте перейдём к результатам. В нашем тестировании принимала участие дорогая и быстрая видеокарта. Но и это не спасло 4-ядерного старичка от лагов и фризов. Во всех играх критически не хватало именно процессора. Настройки приходилось снижать на минимум, но и это не вносило кардинальных изменений в ситуацию. Есть игроки, которые практически не замечают микрофризов, поскольку привыкли к ним. Если вы относитесь к такой группе, то можете смело оставаться на старичке Athlon II X4 605e. Если же для вас проседания крайне критичны, то лучше пересесть на новую платформу. К сожалению, для многих это неподъёмная ноша, поскольку придётся докупать материнскую плату, ОЗУ и даже SSD, ведь проникновение современных накопителей всё ещё недостаточно высокое на подобных системах.



P.S. Здесь самое время уточнить, что никто из владельцев подобных процессоров не покупает такие дорогие видеокарты, а значит фризы и лаги у них гораздо выше, чем в тестовом видео.