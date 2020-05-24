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Ещё несколько месяцев назад одним из самых популярных бюджетных процессоров был 6-ядерный AMD Ryzen 5 2600. Он позволяет достичь отличной производительности по крайне низкой цене. Выход новой линейки Ryzen 3 3000-й серии спутал карты всем любителем недорогих сборок. Никто не ожидал, что 4 ядра могут быть быстрее чем 6 ядер.

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Представители популярного канала на Ютуб – Benchmark провели собственное тестирование. Цель была простая: собрать недорогую современную сборку с бюджетным процессором (Ryzen 3 3100 против Ryzen 5 2600) и неплохой видеокартой, выяснив, какой же из них окажется быстрее. В качестве видеокарты использовалась Radeon RX 5700 XT. ОЗУ было установлено 16 Гб DDR4 3000 MГц. Замеры производились в разрешении 1080р.

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Давайте перейдём к выводам. Как видите, в большинстве тестов между двумя процессорами наблюдается паритет. Однако, в некоторые случаях 4-ядерный Ryzen 3 3100 выходит вперёд с небольшим отрывом. В данный момент на рынке находятся оба процессора. Ясно, что 4-ядерный Ryzen на новом 7-нм техпроцессе обходится для производителя дешевле, а значит 6-ядерная модель будет медленно выводиться с рынка. Говорить о перспективе 4-ядерного процессора в середине 2020 года не стоит. Тем не мене, тем, кто собирает бюджетную сборку и хочет играть в современны игры, стоит обратить на него внимание. Добавив неплохую видеокарту можно получить высокую производительность, не уступающую сборкам на Core i5 за более высокую цену. Хватит ли такого процессора на 5 лет, большой вопрос.

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