Бесплатный способ обновиться с Windows 7 до Windows 10 существует – инструкция и ссылки на официальное ПО от Microsoft
В настоящее время около 25% всех компьютеров работают под управлением операционной системы Windows 7. Это очень большая цифра, учитывая тот факт, что Microsoft с января прекратила официальную поддержку этой ОС. Эксперты утверждают, что большую часть составляют корпоративные компьютеры, обновление которых стоит сотни миллионов долларов. поэтому, до тех пор, пока десятки крупных компаний будет устраивать устаревшее оборудование – резкого отказал от «Семёрки» не последует.
Тем не менее, всё это лишь теория, на самом же деле есть много людей, которые уже сегодня хотели бы перейти на Windows 10, но не могут этого сделать, поскольку требуется переустановка системы и покупка дорогостоящей лицензионной копии. Как сообщают журналисты сайта Windowslatest, Microsoft по какой-то непонятной причине до сих пор не перекрыла возможность бесплатного обновления с Windows 7 до Windows 10 без потери лицензии и с сохранением всех пользовательских файлов.
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Звучит странно, но это так. На самом деле 2 февраля мы уже публиковали этот способ, однако, по мнению экспертов, до удаления данной лазейки оставались считанные дни. Прошло 4 месяца, но ничего не изменилось. Дальше мы приведём необходимый набор действий, который позволит вам получить новенькую «Десятку».
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- Скачать и установить инструмент Windows Media Creation Tool
- Следовать инструкциям, получив образ Windows 10
- Ввести свой лицензионный ключ и активировав новую копию ожидать обновления до новой ОС
рекламаСтоит уточнить, что без лицензионного ключа обновиться не получится. Однако, в 2020 году это не проблема, ведь сотни предприятий отказались от устаревшей «Семёрки», и десятки тысяч ключей попали в руки обычным пользователям.
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