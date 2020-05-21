CD Projekt начала бесплатную раздачу The Witcher: расширенное издание – подробная инструкция с описанием
Кажется, первую игру – "Ведьмак" прошли уже все, кто хотел. Между тем, от этого она не стала хуже. Оригинальная версия вышла больше десяти лет назад, многие скачали её с торрентов или получили на пиратских дисках. Прямо сейчас в The Witcher 3: Wild Hunt и многие другие игры серии подешевели на 70% в Steam, что стало отличным сюрпризом для многие геймеров. Не менее любопытную акцию приготовил CD Projekt, который предусмотрел бесплатную раздачу Witcher: расширенное издание в своём магазине GOG.
- Просто так эта игра вам не достанется. Вначале нужно проделать несколько манипуляций.
- Перейти в цифровой магазин GOG и авторизоваться. Если у вас нет учётной записи – придётся её создать. На это уйдёт меньше минуты, ничего сложного.
- Установить приложение GOG GALAXY. После этого нужно найти игру Gwent в поиске и установить её бесплатно. Этот этап самый долгий и может занять несколько минут, в зависимости от вашего железа.
- Если игра у вас уже установлена, просто перейдите по данной ссылке. Вас попросят согласиться на рассылку и предложат купить Witcher: расширенное издание за 0 рублей. Соглашайтесь и добавляйте её в библиотеку. Скачать и установить можно в любое удобное время.
рекламаКогда акция окончится, неизвестно. В конце концов, почему бы прямо сейчас не получить бесплатно сразу две игры вселенной Ведьмака?
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