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The Witcher 3: Wild Hunt подешевела на 70% – 359 рублей за лучшую РПГ десятилетия в Steam

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Сегодня у всех фанатов игры The Witcher 3: Wild Hunt большой праздник: 5 лет назад в продажу поступила лучшая РПГ всех времён и народов. Да-да, третий Ведьмак вышел целых пять лет назад. Несмотря на это, игра до сих пор настолько популярна, что возглавляет чарты продаж и приносит разработчикам неплохую прибыль, позволяя вкладывать деньги в создание ещё одной долгожданной игры – Cyberpunk 2077. Что любопытно, за эти годы Ведьмак 3 получила огромное количество модификаций. Похвастать таким числом могут считанные игры, например, серия The Elder Scrolls или S.T.A.L.K.E.R. 

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Что любопытно, несмотря на почтенный возраст, игра до сих пор используется в графических эталонных тестах видеокарт, что доказывает её масштабность, а также влияние на игровую индустрию. Сегодня стало известно, что наша любимая игра снова подешевела. На этот раз скидка в Steam составила 70%. Давайте изучим новые ценники:

  • The Witcher 3: Wild Hunt – оценена в 359 рублей. В набор входит полная версия игр без дополнений
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – оценена в 450 рублей. Пожалуй, это самое лучшее предложение, в которое входят все дополнения: Blood and Wine и Hearts of Stone

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Для коллекционеров есть специальное издание, которое включает всю серию из трёх игр. Оно оценено в 405 рублей, а скидки на первые две игры составляет 85%. Что же, отличный повод купить игру, если у вас её ещё нет в коллекции. 

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