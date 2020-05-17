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Уже ни для кого не секрет, что игровые приставки следующего поколения получат поддержку технологии трассировки лучей. Одновременно с этим было подтверждено, что видеокарты следующего поколения также смогут похвастать данной функцией. На этой неделе была проведена большая демонстрация того, что ждёт геймеров в 2021 году.

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Прежде всего был показан новый игровой движок Unreal Engine 5, который обещает поднять графику на новый уровень. Представленная демоверсия демонстрировалась на игровой приставке PlayStation 5, что являлось подтверждением эффективной работы трассировки лучей на архитектуре RDNA 2. Ключевыми технологиями нового движка стали: «Nanite» и «Lumen». Первая напрямую работает с микрополигонами, позволяя разработчикам создавать детальные изображения без оглядки на производительность. Сообщается, что при увеличении полигонов в разы, количество fps не пострадает. Вторая сможет контролировать освещение в реальном времени, работая даже на видеокартах без трассировки лучей. Кроме того, это позволит создавать более динамичные сцены с участием источников света различной яркости.

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