Эксперты рассказали о минимальных требованиях для игр следующего поколения – GeForce RTX 2070 SUPER и быстрый SSD
Совсем недавно прошла презентация нового движка Unreal Engine 5. В первую очередь он станет доступен для консолей следующего поколения. Ознакомиться с технологиями и технодемо можно в нашем предыдущем материале. Некоторые эксперты утверждают, что перед нами настоящий Next Gen. Другие – оспаривают это, говоря о недостатках будущего движка от Epic Games. Как бы то ни было, именно этот движок станет одним из наиболее популярных, как это случилось с четвёртой версий Unreal Engine.
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Разбирая презентацию журналисты обратили внимание на некоторые детали. Так, демонстрация проходила на игровой приставке PlayStation 5, которая, как известно, имеет производительность 10,28 TFLOP, а также быстрый SSD, который может похвастать самыми высокими скоростями на рынке. Известно, что во время демонстрации технодемо было представлено в разрешении 4К, однако о точном количестве fps ничего сказано не было. Ясно, что перед нами ещё достаточно новая и сырая технология, но на её базе уже сейчас создаются игры. Аналитики полагают, что благодаря этому значительно возрастут требования к видеокартам для игр следующего поколения.
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В ходе подсчётов выяснилось, что для запуска технодемо Unreal Engine 5 на ПК (в разрешении 4К) потребуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER. Что любопытно, это минимальные требования, поскольку данная карта имеет мощность всего 9 TFLOP. В этой ситуации остаётся надеяться только на видеокарты следующего поколения, которые должны принести значительный прорыв, позволив геймерам купить новые быстрые видеокарты для приближающегося Next Gen.
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